ПриватБанк переименовал сервис электронного документооборота «Папка24» в Paperless и перевел его на новый домен

ПриватБанк переименовал сервис обмена электронными документами «Папка24» в Paperless и перевел его на соответствующий домен paperless.com.ua. Изменение названия сервиса в банке связывают с развитием одноименной программы отказа от бумаг в государственных и коммерческих организациях.

Маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина считает, что Paperless по-прежнему остается самым удобным и доступным для украинского бизнеса инструментом подписания документов, а в перспективе он должен стать базовой площадкой для расширения электронного документооборота на все сферы деятельности бизнеса.

«#Paperless – это масштабная программа перевода всего бумажного в электронный формат, диджитализации делопроизводства и процедур идентификации контрагентов и клиентов банка. Такие инициативы банка находят поддержку у регулятора и государства, и в ближайшее время мы намерены разработать пакет предложений по переводу в цифровой формат процедур идентификации клиентов, призванный сделать обслуживание банками своих клиентов максимально комфортным» — отметил Николай Щербина.

Сервис Paperless открыт для всех предпринимателей и юрлиц Украины, а не только клиентов ПриватБанка. Он работает со всеми основными видами ключей ЭЦП – налоговой, минюста, ПриватБанка и многих других. Первые 2 месяца пользования сервисом бесплатные. После этого до 10 загруженных документов в месяц — бесплатно (полученные документы не учитываются); от 11 до 1000 документов в месяц — 0,50 грн за каждый документ; от 1000 документов и больше — тариф согласуется отдельно с каждым пользователем и оформляется дополнительно.

Напомним, что ПриватБанк запустил сервис «Папка24» по обмену документами в электронной форме для украинского бизнеса 10 марта 2016 года. После национализации бывший сотрудник ПриватБанка Дмитрий Дубилет перевел принадлежащий ему электронный сервис «Папка24» в режим Open Source и разрешил использовать его всем желающим. Это стало возможным, так как авторские права на программный код и торговую марку «Папка24» остались оформленными на Дубилета.

Источник: ПриватБанк