«ПриватБанк» та Payoneer запустили интеграцию в «Приват24» для более удобного зачисления платежей

«ПриватБанк» и Payoneer заключили соглашение о сотрудничестве — теперь украинцам доступны новые функции в «Приват24», которые существенно упрощают получение платежей на счета ФОП и физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Основные преимущества интеграции Payoneer в «Приват24»:

Регистрация пользователя через «Приват24», авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через «ПриватБанк» ;

Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФОП. Зачисление средств круглосуточно в режиме ONLINE для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;

Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для зачисления платежей за предоставленные услуги;

Выгоден курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

Условия зачисления платежей от Payoneer на счета ФОП в «ПриватБанке»

На специальной странице сайта Payoneer есть раздел, где собраны ответы на все основные вопросы интеграции в «Приват24».

На сегодня «ПриватБанк» обслуживает более 120 тысяч счетов IT предпринимателей. Для них действует специальный тариф IT-эксперт с бесплатным открытием и льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена и перечислением средств со счета ФЛТ на карту для выплат. Также для ИТ предпринимателей «ПриватБанк» без платы выпускает карты Gold и Premium класса и внедрил специальную линию поддержки — [email protected]

Ранее «ПриватБанк» за 45 дней перенес собственные IT-системы из физических дата-центров в Украине в «облако» и теперь полностью работает из Европы — это позволило минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины и риск его потери вследствие войны.