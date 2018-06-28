«ПриватБанк» теперь тоже открывает виртуальные prepaid-карты для клиентов других банков, но использовать их можно сугубо для Apple Pay

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На прошлой неделе Ощадбанк предложил всем желающим новые виртуальные prepaid-карты (без привязки к счету/другой карте), которые можно привязывать к смартфону и использовать для совершения покупок посредством различных мобильных платежных систем. Теперь же о запуске аналогичной услуге сообщил «ПриватБанк».

В «ПриватБанке» главный акцент делают на том, что, оформив себе такую карту, клиенты других банков из числа пользователей Apple смогут открыть для себя возможности платежной системы Apple Pay, которая недавно заработала на украинском рынке. Напомним, что «ПриватБанк» первым подключил своих клиентов к Apple Pay и пока остается единственным украинским банком, поддерживающим эту платежную систему.

Чтобы оформить себе такую карту, нужно зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 для iOS, используя свою учетную запись Facebook или электронную почту.

«ПриватБанк» даже сделал соответствующую видеоинструкцию:

Пополнить предоплаченную карту ПриватБанка можно онлайн, добавив в мобильное приложение карту любого украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.