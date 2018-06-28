«ПриватБанк» теперь тоже открывает виртуальные prepaid-карты для клиентов других банков, но использовать их можно сугубо для Apple Pay
На прошлой неделе Ощадбанк предложил всем желающим новые виртуальные prepaid-карты (без привязки к счету/другой карте), которые можно привязывать к смартфону и использовать для совершения покупок посредством различных мобильных платежных систем. Теперь же о запуске аналогичной услуге сообщил «ПриватБанк».
В «ПриватБанке» главный акцент делают на том, что, оформив себе такую карту, клиенты других банков из числа пользователей Apple смогут открыть для себя возможности платежной системы Apple Pay, которая недавно заработала на украинском рынке. Напомним, что «ПриватБанк» первым подключил своих клиентов к Apple Pay и пока остается единственным украинским банком, поддерживающим эту платежную систему.
Чтобы оформить себе такую карту, нужно зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 для iOS, используя свою учетную запись Facebook или электронную почту.
«ПриватБанк» даже сделал соответствующую видеоинструкцию:
Пополнить предоплаченную карту ПриватБанка можно онлайн, добавив в мобильное приложение карту любого украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.
- 17 мая 2018 года в Украине заработал Apple Pay, а ПриватБанк стал первым партнером этого мобильного платежного сервиса, являющегося самым популярным среди себе подобных.
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- Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью совместимого iPhone или Apple Watch, к которым привязана банковская карта. Достаточно поднести устройство к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).