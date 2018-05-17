ОБНОВЛЕНО: Apple Pay заработал в Украине, первым партнёром стал «ПриватБанк»

Одна из самых популярных мобильных платёжных систем Apple Pay наконец начала работать в Украине. Ранее уже сообщалось, что в рамках очередной волны расширения географии работы сервиса планируется запуск в Украине на протяжении нескольких месяцев. Фактически с момент анонса прошло немногим более двух недель.

Запуск Apple Pay в Украине должен официально состояться 17 мая. Некоторые владельцы iPhone уже заметили, что сервис стал доступным. Поддержку Apple Pay в Украине первоначально обеспечит государственный «ПриватБанк», за ним немного позже ожидается подключение «Ощадбанка».

Apple Pay заработал в Украине. Поддерживаются карты ПриватБанка VISA и MasterCard pic.twitter.com/Ofx2bYDvC2 — alexanderslev1n (@alexanderslev1n) 17 мая 2018 г.

Напомним, что сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

ОБНОВЛЕНО: «ПриватБанк» официально подтвердил запуск Apple Pay в Украине. И теперь владельцы платёжных карт этого банка могут удобно и быстро рассчитываться за товары и услуги при помощи мобильных устройств Apple.

Отмечается, что Apple Pay является безопасным и конфиденциальным способом совершения платежей. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, шифруется и безопасно сохраняется в чипе «Безопасный Элемент» мобильного устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, генерируемому динамически.

Настроить Apple Pay достаточно легко. Кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard «ПриватБанка» можно подключить через приложения Privat24 или Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с использованием смартфонов iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом на боковую кнопку и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактной информацией или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone или Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.