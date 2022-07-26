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«ПриватБанк» уже выплатил украинцам более 1,5 млн переводов на сумму 6,5 млрд грн от международных организаций

«ПриватБанк» уже выплатил украинцам более 1,5 млн переводов на сумму 6,5 млрд грн от международных организаций

Украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах страны или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, получили через ПриватБанк уже более 1,5 миллиона переводов с денежной помощью от международных организаций.

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В настоящее время помощь получают люди, зарегистрированные в определенных международными организациями территориях (Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области), и подавших заявку через платформу есть Помощь. Общая сумма полученных выплат составляет более 6,5 млрд грн, а подавляющее большинство – 90% переводов было получено онлайн на карту ПриватБанка в мобильном Приват24.

Напомним, заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через правительственную платформу «єДопомога», без посещения отделения банков или центров предоставления административных услуг. Если, например, у пожилых людей, нет возможности самостоятельно подать заявку на платформе, им стоит обратиться к родственникам, знакомым, друзьям, которые могут помочь это сделать за них.

В заявке, кроме личных данных, необходимо указать IBAN карты для выплат ПриватБанка. Его можно найти самостоятельно в приложении Приват 24 (раздел «реквизиты») или в терминале самообслуживания. Если карты нет, ее можно оформить за несколько минут в мобильном приложении Приват24 или в отделении банка.

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Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумме выплат принимают международные организации. Больше информации о получении международной помощи можно найти на специальной странице сайта банка – https://privatbank.ua/help/payment-afio.


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