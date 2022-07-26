«ПриватБанк» уже выплатил украинцам более 1,5 млн переводов на сумму 6,5 млрд грн от международных организаций

Украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах страны или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, получили через ПриватБанк уже более 1,5 миллиона переводов с денежной помощью от международных организаций.

В настоящее время помощь получают люди, зарегистрированные в определенных международными организациями территориях (Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области), и подавших заявку через платформу есть Помощь. Общая сумма полученных выплат составляет более 6,5 млрд грн, а подавляющее большинство – 90% переводов было получено онлайн на карту ПриватБанка в мобильном Приват24.

Напомним, заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через правительственную платформу «єДопомога», без посещения отделения банков или центров предоставления административных услуг. Если, например, у пожилых людей, нет возможности самостоятельно подать заявку на платформе, им стоит обратиться к родственникам, знакомым, друзьям, которые могут помочь это сделать за них.

В заявке, кроме личных данных, необходимо указать IBAN карты для выплат ПриватБанка. Его можно найти самостоятельно в приложении Приват 24 (раздел «реквизиты») или в терминале самообслуживания. Если карты нет, ее можно оформить за несколько минут в мобильном приложении Приват24 или в отделении банка.

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Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумме выплат принимают международные организации. Больше информации о получении международной помощи можно найти на специальной странице сайта банка – https://privatbank.ua/help/payment-afio.