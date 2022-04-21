«єДопомога» – официальный сайт о денежной и волонтёрской помощи пострадавшим от войны

Министерство социальной политики совместно с Минцифрой создали информационный ресурс, предназначенный для помощи пострадавшим в результате российско-украинской войны. Он содержит структурированную информацию и инструкции, как найти или оказать помощь.

Сайт «єДопомога» на данный момент имеет два основных раздела: денежная помощь от государства и предоставление или получение волонтёрской помощи.

Раздел «Денежная помощь от государства» позволяет узнать, как можно:

получить статус ВПЛ и соответствующие выплаты,

сообщить о повреждённом имуществе,

получить 6500 грн предпринимателю за трудоустройство ВПЛ,

оформить выплату пенсии или субсидии на карту,

получить помощь украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Инструкции разработаны таким образом, чтобы воспользоваться соответствующими услугами можно было онлайн или офлайн.

В разделе «Волонтерская помощь» есть возможность получить или оказать помощь тем, кому она нужна в нынешних условиях, а именно:

получить помощь (продукты, лекарства, одежду и т.д.),

помочь онлайн,

помочь из рук в руки.

Например, в разделе об актуальных гуманитарных нуждах можно выбрать любую область Украины, узнать, чего там больше не хватает, и передать из рук в руки нужные вещи или товары. Для того чтобы получить или оказать волонтёрскую помощь, необходимо зарегистрироваться и указать номер телефона.