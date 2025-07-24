banner
Новости Технологии 24.07.2025 comment views icon

Продажа катализаторов уже не та: ученые уменьшили количество платины в них и увеличили выход водорода

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Продажа катализаторов уже не та: ученые уменьшили количество платины в них и увеличили выход водорода

Китайские исследователи разработали новый катализатор с графеновым покрытием и сверхнизким содержанием платины, обеспечивающий высокоэффективное производство «зеленого» водорода в промышленных масштабах.

В крупномасштабном производстве «зеленого» водорода ключевую роль играет процесс электролиза воды с использованием протонообменной мембраны. Наиболее распространенным материалом, используемым вместе с углеродом, является платина, которая выступает в качестве катодного катализатора. Платина эффективно связывает водород и обладает высокой устойчивостью к кислым средам. Однако использование большого количества платины делает производство водорода таким образом очень дорогостоящим и ограничивает его широкое использование.

Группа китайских исследователей под руководством профессора Дехуэй Дэна и профессора Лян Юй из Далянского института химической физики (DICP) Китайской академии наук (CAS) работала с профессором Цзюньлином Лу из Китайского университета науки и технологий и профессором Хунмэй Юй из DICP над разработкой катализатора с высокой эффективностью и стабильностью для использования в производстве кислотного водорода. Ученым удалось создать уникальный катализатор типа «кольчуга», состоящий из наносплава кобальта и никеля, который разместили в одном слое графена. 

Продаж каталізаторів вже не той: вчені зменшили кількість платини в них та збільшили вихід водню
Joule

Ученые выяснили, что перенос электронов из сплава кобальта и никеля происходит в окружающий углеродный слой. Этот процесс в сочетании с электронным взаимодействием 3d-2p приводит к накоплению на поверхности графена неравномерного распределения π-электронных состояний, что играет решающую роль в улучшении каталитических свойств.

После осаждения отдельных атомов платины с использованием метода атомно-слойного осаждения, обогащенные асимметричные π-электроны продемонстрировали уникальный эффект ограничения атомов платины. Перенос электронов от сплава никеля и кобальта к платине через графеновый слой приводил к образованию электронно-богатого центра платины, что оптимизировало энергию адсорбции водорода и способствовало его десорбции, тем самым повышая каталитическую активность. Кроме того, сильные взаимодействия между асимметричными π-электронами и 5d-орбиталью платины усиливали структурную стабильность центров платины, повышая долговечность катализатора.

Используя этот катализатор, исследователи собрали водный электролизер с протонообменной мембраной-электродом, достигшей сверхвысокой плотности тока 4,0 А·см-2 при 2,02 В и сохранившей превосходную долговечность более 1 тыс. часов при 2 А·см-2используя всего 1,2 мкг платины на см2. Они также собрали электролизер воды с ПЭМ-электродом мощностью 2,85 кВт, используя этот катализатор, который стабильно проработал более 300 часов при промышленной плотности тока 1,5 А·см-2

Результаты исследования опубликованы в журнале Joule

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
Call of Duty: WW2 убрали из Game Pass из-за хакеров, которые взламывали ПК и троллили игроков гей-контентом
Новый тест отличает текст ИИ с точностью 96% и 1% погрешности, — Мичиганский университет
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же
В сеть слили пролог Silent Hill F — 3 минуты с Хинако в туманном городе и атмосферная музыка
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Зонд NASA Parker прилетел на Солнце и разгадал одну из его тайн
NFT-дроп от Snoop Dogg в Telegram разошелся как горячие пирожки: $12 млн за 30 минут
Представлен Geely Galaxy A7 — гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте
Все увидят ваш животик: фитнес-программа Fitify обнародовала 138 тыс. фото прогресса пользователей
Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
ChatGPT повелся на «трюк с мертвой бабушкой» и выдал ключи активации Windows 7
После квартальных убытков Intel сокращает более 5,5 тыс. работников в США
Новая литий-серная батарея для электрокаров сокращает время зарядки до 12 минут
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить