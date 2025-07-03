В США заработал первый ядерный реактор, производящий энергию, водород и чистую воду

Раздел Технологии выходит при поддержке

Американская корпорация NuScale Power совместно с GSE Solutions запустила первый в мире полностью интегрированный симулятор производства водорода, электричества и чистой воды одновременно в среде малого модульного ядерного реактора.

Эта система является важным шагом по демонстрации того, что высокотемпературный электролиз пара на атомной энергии может обеспечивать производство чистого водорода. Передовые технологии позволяют производить до 200 метрических тонн водорода в день.

Ключевыми в этой технологии являются обратимые твердооксидные топливные элементы, которые позволяют одновременно вырабатывать электричество, водород и чистую воду. Этот симулятор полноценно производит водород в режиме реального времени.

В NuScale Power планируют расширить доступ к симулятору для других ученых и студентов-энергетиков в рамках поддержки обучения операторов и разработки учебных программ и создания кадрового резерва специалистов. Учебные среды такого уровня редко встречаются в водородном секторе, а их интеграция с ядерными технологиями беспрецедентна.

Система, представленная NuScale Power, демонстрирует более стабильную работу, чем варианты производства водорода за счет альтернативных источников энергии. Используя профиль базовой нагрузки ядерной энергетики, NuScale стремится создать более устойчивую и модульную инфраструктуру производства водорода.

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Модульность и транспортабельность системы соответствуют растущим мировым потребностям в децентрализованных, низкоуглеродных промышленных решениях. В рамках исследования, проведенного на Всемирной нефтехимической конференции, было подсчитано, что один энергетический модуль NuScale способен производить 567,8 млн литров чистой питьевой воды в сутки с помощью обратного осмоса, без каких-либо выбросов.

Многомодульные системы из 12 и более энергетических модулей способны были обеспечивать питьевой водой 2,3 млн человек, и питать электричеством 400 тыс. домов. Инновационным решением в этой системе является способность повторного использования рассола опреснения.

В партнерстве с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией Министерства энергетики США NuScale продвигает гидротермальный химический процесс, который превращает рассол в водородное сырье. Это устраняет необходимость в традиционном электролизе, сокращая потребление энергии и пресной воды.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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