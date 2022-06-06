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Продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» состоится 10 июня

Продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» состоится 10 июня

В прошлую пятницу «Укрпошта» возобновила продажи марок на eBay Продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» состоится 10 июняПродажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» состоится 10 июня25 мая «Укрпошта» открыла свой магазин на eBay, но вскоре сработала защита из-за большого количества заказов и продажи приостановили, выделив на заокеанскую площадку 100 тыс. наборов, а сейчас национальный почтовый оператор готовится к финальным продажам марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» в Украине.

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Окончательные продажи марки «Корабль ВСЁ» в Украине пройдут 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Как и раньше, во избежание спекуляции будут действовать ограничения — один человек сможет приобрести не более 2 листов марок, 5 конвертов и открыток в одни руки. Все детали гендиректор Игорь Смелянский обещает сообщить 9 июня.

«Село — это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем, скорее всего, нет, но делаем то, что возможно».

Игорь Смелянский,

гендиректор национального почтового оператора «Укрпошта»

Предварительные онлайн-заказы, сделанные во время первого этапа продажи почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» в процессе обработки. Часть из них уже отправлена ​​(«десятки тысяч отправлены», отмечает Игорь Смилянский), а остальные заказы обещают отправить до конца этой недели.

Части из клиентов, заказывавших марки на площадке Prom, пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Смелянский заверил, что клиентам не стоит беспокоиться, поскольку их марки на месте – заказы будут обновлены и отправлены.

«Укрпошта» также завершила прием работ на следующую марку «Добрый Вечер» — их поступило более 1000. В настоящее время администрация выбирает 5-10 лучших работ — онлайн-голосование за лучший вариант обещают запустить уже на этой неделе. «Укрпошта» планирует выпустить марку «Доброго Вечера, мы из Украины» уже в июле. Также она планирует выпуск  марки с легендарным Ан-225 «Мрия» и еще одной с псом-разминировщиком Патроном.

«Укрпошта» выбирает эскиз следующей марки «Доброго Вечора, ми з України» — можно предлагать варианты


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