Продажа последней партии почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» состоится 10 июня

В прошлую пятницу «Укрпошта» возобновила продажи марок на eBay 25 мая «Укрпошта» открыла свой магазин на eBay, но вскоре сработала защита из-за большого количества заказов и продажи приостановили, выделив на заокеанскую площадку 100 тыс. наборов, а сейчас национальный почтовый оператор готовится к финальным продажам марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» в Украине.

Окончательные продажи марки «Корабль ВСЁ» в Украине пройдут 10 июня онлайн, в сельских отделениях и Главпочтамтах областных центров. Как и раньше, во избежание спекуляции будут действовать ограничения — один человек сможет приобрести не более 2 листов марок, 5 конвертов и открыток в одни руки. Все детали гендиректор Игорь Смелянский обещает сообщить 9 июня.

«Село — это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем, скорее всего, нет, но делаем то, что возможно». Игорь Смелянский, гендиректор национального почтового оператора «Укрпошта»

Предварительные онлайн-заказы, сделанные во время первого этапа продажи почтовых марок «Русский военный корабль… ВСЕ!» в процессе обработки. Часть из них уже отправлена ​​(«десятки тысяч отправлены», отмечает Игорь Смилянский), а остальные заказы обещают отправить до конца этой недели.

Части из клиентов, заказывавших марки на площадке Prom, пришла аннуляция заказа и были возвращены средства. Смелянский заверил, что клиентам не стоит беспокоиться, поскольку их марки на месте – заказы будут обновлены и отправлены.

«Укрпошта» также завершила прием работ на следующую марку «Добрый Вечер» — их поступило более 1000. В настоящее время администрация выбирает 5-10 лучших работ — онлайн-голосование за лучший вариант обещают запустить уже на этой неделе. «Укрпошта» планирует выпустить марку «Доброго Вечера, мы из Украины» уже в июле. Также она планирует выпуск марки с легендарным Ан-225 «Мрия» и еще одной с псом-разминировщиком Патроном.