«Укрпошта» выбирает эскиз следующей марки «Доброго Вечора, ми з України» — можно предлагать варианты

Запуск конкурса на эскиз следующей марки «Укрпошты» анонсировал гендиректор национального почтового оператора Игорь Смелянский на своих страницах в Telegram и Facebook. Принять участие в нем могут все желающие.
Продажи марки «Русский военный корабель… ВСЕ!»
27 мая «Укрпошта» завершила основной этап продаж финальных почтовых марок серии «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» в отделениях и украинских интернет-магазинах, которые пользовались не меньшим спросом, чем оригинальные «Русскій воєнний корабль, іді … !» — люди стояли в огромных очередях по несколько дней, а интернет-магазины работали с огромными перебоями от нагрузки и DDoS-атак. Собственно, даже заокеанский eBay не справился — из-за большого количества заказов сработала защита и продажи приостановили. Накануне в приложении «Действие» завершилось голосование, где украинцы выбрали название следующей марки — «Доброго Вечора, ми з України» (в голосовании приняли участие более полумиллиона украинцев, а за марку-победителя проголосовали 35% опрашиваемых).
Детали конкурса по выбору дизайна марки «Добрый Вечер, мы из Украины»
Каждый желающий может предложить свой собственный вариант — заявки будут принимать до 3 июня включительно по ссылке (нужно заполнить контактные данные и прикрепить конкурсную работу — файл .jpg максимального качества 300 dpi). После опроса, все варианты будут проработаны и проведут голосование за новое название на каждой станции. После обработки заявок «Укрпошта» выберет 5-10 лучших работ, а затем среди них с помощью онлайн-голосования будет определен победитель. Таким образом, процесс создания марки будет народным от начала до конца. Кроме того, у каждого есть большая возможность прославиться и заработать — «Укрпошта» обещает автору победившей иллюстрации лицензионные выплаты от будущих продаж марки и мерчу (сколько именно, не уточняется).
«Укрпошта» планирует выпустить марку «Доброго Вечора, ми з України» уже в июле. Игорь Смелянский выразил решительную уверенность, что она станет не менее популярной и дополнит коллекцию марок, опубликованных в условиях военного положения. Напомним, иллюстрации для обеих марок о российском корабле нарисовал украинский художник Борис Грох.
У всех, кто очень хотел, но не купил марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», еще будет шанс — 1 июня Игорь Смелянский обещает детали по их финальным продажам в Украине.
- Первая военная марка «Укрпошты» — «Русскій воєнний корабль, іді … !» — была выпущена 12 апреля, а ее дизайн оказался в определенной степени пророческим, ведь изображенный на ней флагман черноморского флота рф ракетный крейсер «москва» 14 апреля украинские военные с помощью ракет Нептун» отправили на дно моря и превратили в объект подводного культурного наследия Украины (его обломки внесены в реестр под номером 2064).
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- За набор оригинальных марок с российским кораблем на благотворительном аукционе Prozorro «Укрпошта» получила 5 миллионов гривен — эти средства были перечислены на спецсчет Нацбанка и направлены на гуманитарную помощь. В то же время, соучредитель monobank Олег Гороховский организовал собственный благотворительный розыгрыш ажиотажных марок «Укрпошты» — за два дня он собрал 8 754 000 грн и округлил эту сумму до 10 млн. грн и перечислил фонду Сергея Притулы для закупки всего необходимого для ВСУ.
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- «Укрпошта» также планирует выпуск марки с легендарным Ан-225 «Мрия» и еще с псом-разминировщиком Патроном.