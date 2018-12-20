Продажи консолей Nintendo Switch, PS4 и Xbox One в ноябре превысили миллион экземпляров каждой (это рекорд). Среди игр лидирует Red Dead Redemption 2

Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой и самой доходной консолью текущего поколения в США, которая разошлась тиражом более миллиона проданных экземпляров за последний месяц. Однако её конкуренты в лице PS4 и Xbox One также не пасут задних.

В ноябре компании Sony и Microsoft отметили пятилетний юбилей своих приставок, продав свыше 1,3 млн устройств каждая. По данным аналитической фирмы NPD Group, впервые сразу три консоли нынешнего поколения достигли такого результата. Последний раз, когда три системы преодолели отметку в 1 млн проданных устройств, был в ноябре 2010 года. Тогда рекорд установили Xbox 360, Wii и Nintendo DS.

Это признак того, что текущее поколение игровых консолей достигло своего пика, хотя по мнению аналитика Мэта Пискателла (Mat Piscatella), Sony и Microsoft удаётся продавать миллионы приставок, модернизируя их оборудование (версии Xbox One X и PS4 Pro). Лидером по выручке от продаж за прошлый месяц стала Nintendo Switch, в то время, как PS4 остаётся лидером по количеству проданных консолей с начала года. Что касается контента, то самой продаваемой игрой ноября и по совместительству второй по сборам за текущий год является Red Dead Redemption 2. Call of Duty: Black Ops 4 заняла первое место за последние 12 месяцев и второе – за ноябрь текущего года. На третьей строчке расположился шутер Battlefield V, за ним следует Fallout 76.

В целом, продажи консолей выросли на 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот продажи игр снизились на 15%, что во многом связано с выходом очередной части Call of Duty на месяц раньше. Тем не менее, годовой объём выручки от реализации игр превысил $5,8 млрд, что является самым высоким показателем с 2011 года. Доходы от продаж различных аксессуаров также выросли на 35%, достигнув рекордные $503 млн.

Источник: Engadget