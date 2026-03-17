Новости Софт 17.03.2026

Обновление для Nintendo Switch 2: улучшение графики и аналог ТВ-режима

Олександр Федоткін

Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму

Обновление v22.0.0.0 для Nintendo Switch 2 предложило новые функции, которые способны улучшить графику в популярных играх для этой консоли. 


Одной из ключевых оказалась функция «Handheld Mode Boost», которая значительно улучшает работу таких игр на Nintendo как Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles Definitive Edition и Xenoblade Chronicles 2 в портативном режиме. Улучшение графики достигается за счет возможности запуска игр в режиме подключения к док-станции в портативном режиме.

Режим включается через меню Nintendo Switch Software Handling в системных настройках и системном меню. Он заставляет ПО консоли работать так, как будто оно запускается в ТВ-режиме. Хотя это значительно улучшает визуальное отображение, энергопотребление системы также увеличивается. Эффект будет отличаться в зависимости от программного обеспечения. Поэтому в некоторых играх улучшения могут отсутствовать, в то время как другие — получат значительные улучшения. 

Среди других изменений — улучшение GameChat. В частности, возможность приглашать друзей в комнаты GameChat. Улучшено качество отображения игрового экрана в игровом чате во время его развертывания. Среди функций общения появилась возможность преобразования аудио в текст. Появилась возможность просмотра распределения объема памяти по типам данных для системной памяти и карточки microSD Express.


В частности, владельцы Nintendo Switch 2 выразили восхищение от улучшения графики в режиме Handheld Mode Boost по результатам предварительного тестирования. MK8 Deluxe теперь получает невероятно четкое изображение, несмотря на сглаживание. 

Xenoblade Chronicles DE также уже выглядит намного лучше. Monster Hunter Rise с новым режимом выглядит невероятно. Bayonetta 3 перестала терять кадры и стала гораздо более играбельной. Низкое разрешение и сильное сглаживание исчезли. 

Пользователь X, Аарон, также предоставил краткое сравнение для Xenoblade Chronicles 2, которое подчеркивает значительное улучшение качества изображения, обеспечиваемое новой функцией на Switch 2.

Полная обратная совместимость с играми Nintendo Switch остается одной из ключевых особенностей Владельцев должны порадовать улучшения в новом режиме. Например, Xenoblade Chronicles значительно выиграла бы от полноценного обновления для Switch 2, но, тем не менее, это шаг в правильном направлении, который позволит сделать эту консоль лучше с большой библиотекой игр Nintendo предыдущего поколения. 

Ранее мы писали, что Nintendo возрождает 3D-очки Virtual Boy как аксессуар Switch 1 и 2. До этого пользователи Nintendo Switch 2 жаловались на HDMI в режиме док-станции.

Источник: wccftech; Nintendo

