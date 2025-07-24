Продажи NFT-коллекции Оззи Осборна стремительно взлетели на 400%

Принц тьмы ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Оззи Осборн, легенда рок-сцены, имел серьезные проблемы со здоровьем: болезнь Паркинсона, онкологическое заболевание, страдал от последствий различных травм и злоупотреблений веществами.

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Оззи оставил после себя огромное наследие — и как вокалист Black Sabbath, и как медийная личность. Также в 2022 году он успел создать NFT-коллекцию, о которой почти забыли. Но, как это всегда бывает со звездами, фанаты и инвесторы внезапно вспомнили о CryptoBatz после смерти создателя.

Минимальная цена NFT взлетела более чем на 400% за последние 24 часа, достигнув 0,08 ETH. На момент написания статьи они торговались по 0,0229 ETH, согласно данным OpenSea. Самый дорогой NFT CryptoBatz, под названием MegadragonBat — торгуется за 99 ETH.

NFT-коллекция CryptoBatz состоит из 9,666 единиц. Это стилизованные изображения различных летучих мышей. Таким образом, Оззи увековечил один из своих самых культовых сценических моментов своей жизни. Во время выступления в 1982 году в Де-Мойне, Айова, США, певец откусил голову настоящей летучей мыши, поскольку думал, что она сделана из резины.

Принц тьмы рассказал The Rolling Stone, что решил создать собственную NFT коллекцию, потому что жена отказалась подарить ему Bored Ape NFT на Рождество.