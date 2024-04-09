Программист вернулся из Чехии в рф, бросил $150 фонду Навального, поклеил листовки и сел на 7 лет

Российский программист Алексей Маляревский после 5 лет жизни в Чехии поссорился со своей девушкой и решил вернуться в Россию.

Но возвращение получилось не самым удачным — теперь ближайшие 7 лет парень проведет в колонии, рассказывает Медиазона.

При этом друг Маляревского рассказал, что тот «политикой интересовался, но обычно это не выходило за рамки обсуждений в чатах и в жизни».

Сам же Маляревский сначала 1 сентября 2023 года вышел на Манежную площадь с плакатом «Свободу Навальному, свободу политзаключенным».

Его быстро задержали, но отпустили без протокола. Тогда парень говорил, что это его первая подобная акция.

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Затем он поклеил листовки — шаблон ему прислала «Команда Навального». Он их распечатал на своем принтере, расклеил на доме в Москве и сфотографировал. Отчет об этом можно увидеть в Telegram-канале «Команды Навального».

Кроме того, программист еще задонатил $150 в организация «Фонд борьбы с коррупцией» (созданная также Навальным).

Источник, знакомый с делом, рассказал «Медиазоне», что программиста избили во время обыска, и он сам дал пароли на все свои устройства. В суде упоминали, что на телефоне у Маляревского нашли приложение Telegram с подписками на оппозиционеров.

По словам собеседника «Медиазоны», прокурор упрекал программиста в том, что он жертвовал деньги оппозиционерам, а не старикам и сиротам.

В конце концов Долгопрудненский городской суд приговорил 29-летнего программиста к семи годам колонии общего режима за участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК) и финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 УК).