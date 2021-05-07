Производитель слуховых аппаратов Sonova покупает бизнес Sennheiser по выпуску наушников за €200 млн

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Швейцарская компания Sonova, наиболее известная благодаря своим аудио продуктам медицинского назначения, таким как слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты, покупает подразделение бытовой электроники Sennheiser.

Таким образом, Sonova приобретает у Sennheiser портфель потребительских наушников, беспроводных наушников и звуковых панелей. Тем самым компания расширяет свою деятельность за пределы медицинского оборудования и выходит на растущий рынок персональных аудио устройств.

Sennheiser в феврале объявила о том, что ищет покупателя для своего потребительского бизнеса. Это было связано с «сильным конкурентным давлением». Несмотря на то, что в 2019 году объём продаж потребительских устройств Sennheiser достиг рекордного уровня, компания по-прежнему получала убытки от этого сегмента из-за недостаточной рентабельности, которая была обусловлена давлением глобальных конкурентов. Чтобы избавиться от убытков этого подразделения, компания сократила 650 рабочих мест и заявила, что «открыта для любых возможностей». Такой возможностью оказалась его продажа. Сумма сделки составляет €200 млн. Её ещё должны одобрить регулирующие органы. При этом Sonova надеется полностью закрыть сделку «во второй половине календарного 2021 года».

Sonova заявила, что продолжит продавать продукцию под брендом Sennheiser. Бизнес по выпуску потребительских аудио устройств Sennheiser приносит доход в размере примерно €250 млн в год.

Источник: The Verge