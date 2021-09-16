Project Taara – проект беспроводной передачи данных с помощью лазера на скорости 20 Гбит/с





В начале этого года холдинг Alphabet закрыл компанию, которая занималась проектом Project Loon и предоставляла интернет-доступ с помощью воздушных шаров. И хотя программа официально закрыта, некоторые её наработки продолжают использоваться в текущих разработках. В частности, продолжаются работы над соединениями Free Space Optical Communications (FSOC), которые изначально предназначались для связи высоко летающих аэростатов. Теперь эта технология активно используется, обеспечивая высокоскоростную широкополосная связь для людей в Африке.

Технология FSOC позволяет создавать беспроводные широкополосные соединения из двух точек в пределах прямой видимости, обеспечивая скорость 20 Гбит/с и более. Лаборатория Alphabet X занимается разработкой этих соединений в рамках нового проекта Project Taara. Подразделение X продемонстрировало возможности своего беспроводного оптического канала связи между населёнными пунктами, расположенными на разных берегах реки Конго. Расстояние по прямой между городами Браззавиль в Республике Конго и Киншаса в Демократической Республике Конго составляет около 5 км. Но из-за особенностей рельефа, оптоволоконная линия, которая могла бы соединить их, должна иметь протяжённость около 400 км. Таким образом, использование традиционного оптоволокна удорожает интернет-доступ в 5 раз. В то же время местный климат отлично подходит для беспроводных соединений FSOC.

Как говорит руководитель Project Taara Барис Эркмен, за 20 дней тестовой эксплуатации по каналу было передано около 700 ТБ данных. Во время тестирования канал был доступен 99,9% времени. Отмечается, что пока что не наблюдалось погодных условий в Конго, которые влияли бы на соединение по этому каналу. Фактически, технология основана на использовании лазера для передачи данных. Она устойчива к дымке, небольшому дождю, птицам и другим препятствиям. Это достигается благодаря способности регулировать мощность лазера на лету, а также улучшенному позиционированию и отслеживанию.

Беспроводные каналы соединения Project Taara расположены на большой высоте, чтобы обеспечивать приёмо-передатчикам возможность беспрепятственно «видеть» друг друга. Также модули связи способны автоматически подстраивать свои зеркала таким образом, чтобы «световой луч толщиной с палочку для еды мог точно поразить 5-сантиметровую цель, находящуюся на расстоянии 10 километров». Система может настраиваться в пределах конуса +/- 5 градусов. Если этого окажется недостаточно, команда операторов может дистанционно управлять работой приёмо-передатчиков.

Источник: The Verge