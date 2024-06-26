Новости Military Tech 26.06.2024 в 15:43 comment views icon

«Просто космос»: ГУР отчиталось о работе «спутника Притулы» ICEYE — 4173 снимка вражеских объектов

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

«Просто космос»: ГУР отчиталось о работе «спутника Притулы» ICEYE — 4173 снимка вражеских объектов

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Главное управление разведки рассказало о результатах использования «народного спутника» ICEYE, работу которого в интересах Украины обеспечил «Благотворительный Фонд Сергея Притулы», блогер Игорь Лаченков и пожертвования украинцев на «народный байрактар». Спутник поставляет данные украинской разведке уже почти два года.

За это время ICEYE сделал с орбиты 4173 объектов российских оккупантов на территории Украины и в других частях мира. За все время разведчикам удалось рассмотреть:

  • 17 военно-морских баз
  • 153 склада топлива и нефтебазы
  • 147 складов боеприпасов, в частности ракетных и авиационных
  • 238 позиций ПВО и радиоразведки
  • 370 аэродромов

Также CEYE наблюдает за пунктами дислокации россиян, военными городками, полигонами и центрами развертывания мобилизации. Это позволяет следить за перемещениями врага и делать выводы о дальнейших действиях и планах оккупантов. «Народный спутник» ведет наблюдение за российскими объектами ВПК и транспортными путями агрессора, в частности за незаконным керченским мостом.

1111111111

Космический аппарат ICEYE дает возможность четко рассмотреть скопления войск агрессора, даже замаскированных. Хорошо видно механизированные подразделения и места концентрации военной техники. Характеристики спутника позволяют идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, средств ПВО и кораблей врага. Он помогает фиксировать последствия украинских ударов по военным объектам россиян.

Около 38% данных, полученных спутником ICEYE, использованы для подготовки операций по огневому поражению российского агрессора. Эти удары нанесли оккупантам многомиллиардные убытки и уменьшили их военный потенциал.

«Спутник Притулы». Что даст ВСУ приобретение радарного спутника ICEYE и с какими трудностями придется столкнуться

Онлайн-курс "Business English for HR" від Vocabulaba.
Прокачайте професійну HR-англійську.Навчіться он- і офбордити кандидатів у кроскультурних командах, а також грамотно проводити ділове листування.
Детальніше про курс

Источник: ГУР

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить