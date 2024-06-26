Главное управление разведки рассказало о результатах использования «народного спутника» ICEYE, работу которого в интересах Украины обеспечил «Благотворительный Фонд Сергея Притулы», блогер Игорь Лаченков и пожертвования украинцев на «народный байрактар». Спутник поставляет данные украинской разведке уже почти два года.

За это время ICEYE сделал с орбиты 4173 объектов российских оккупантов на территории Украины и в других частях мира. За все время разведчикам удалось рассмотреть:

17 военно-морских баз

153 склада топлива и нефтебазы

147 складов боеприпасов, в частности ракетных и авиационных

238 позиций ПВО и радиоразведки

370 аэродромов

Также CEYE наблюдает за пунктами дислокации россиян, военными городками, полигонами и центрами развертывания мобилизации. Это позволяет следить за перемещениями врага и делать выводы о дальнейших действиях и планах оккупантов. «Народный спутник» ведет наблюдение за российскими объектами ВПК и транспортными путями агрессора, в частности за незаконным керченским мостом.

Космический аппарат ICEYE дает возможность четко рассмотреть скопления войск агрессора, даже замаскированных. Хорошо видно механизированные подразделения и места концентрации военной техники. Характеристики спутника позволяют идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, средств ПВО и кораблей врага. Он помогает фиксировать последствия украинских ударов по военным объектам россиян.

Около 38% данных, полученных спутником ICEYE, использованы для подготовки операций по огневому поражению российского агрессора. Эти удары нанесли оккупантам многомиллиардные убытки и уменьшили их военный потенциал.

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Источник: ГУР

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