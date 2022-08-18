«Хлопка будет много!». За деньги с «Народных Байракторов», на которые украинцы ранее собрали 600 млн грн, Фонд Притулы купил для ВСУ спутник (!) и доступ к базе ICEYE

За деньги, которые украинцы собрали в конце июня на проект «Народный Байрактар», для Вооруженных сил Украины приобрели современный спутник, входящий в группировку ICEYE — такое решение приняли после переговоров с Минобороны, сообщил украинский телеведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в видеообращении. .

В конце июня украинцы за трое суток пожертвовали 600 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar TB2 (проект «Народный Байрактар») — сбор организовали Фонд Сергея Притулы совместно с украинским блогером Игорем Лаченковым. Вскоре после этого турецкий производитель Baykar Makina сообщил, что передаст троих беспилотников без оплаты — они получат маркировку «Народный Байрактар», чтобы их можно было отличить на будущих отчетах, и должны быть доставлены в Украину до конца этого месяца. И вот сейчас Фонд сообщил, куда именно пошли деньги из «Народных Байракторов» — подписал соглашение с ICEYE, которое владеет крупнейшим в мире созвездием SAR спутников и обеспечивает надежные и проверенные решения в области наблюдения Земли.

В видео Сергей Притула подчеркнул, что Фонд не просто купил один спутник – соглашение предусматривает доступ к базе данных спутниковых снимков всего созвездия компании ICEYE. И этот доступ выкупили больше чем на год вперед. Спутники группировки ICEYE наблюдают за Землей в микроволновом диапазоне (SAR), что позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях. Это позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые снимки критически важных мест с высокой частотой обновления, которые помогут высшему командованию оперативного планирования военных операций демилитаризации и деоккупации территории Украины от российских оккупантов.

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«Украинцы, вы – космос… Хлопка будет много!» по обращению Сергея Притулы

Относительно технических возможностей спутников ICEYE они позволят делать фото с разрешением до 25 см на пиксель. Для более четкого понимания этого достаточно, чтобы различать на фото отдельных людей.

Притула отдельно поблагодарил бывшего владельца аэрокосмической компании Firefly Aerospace и украинского бизнесмена Максима Полякова за помощь с заключением сделки. В самом начале полномасштабной войны тот обращался к западным спутниковым операторам и просил их сообщать о перемещении российских военных.

Технические детали Фонд Сергея Притулы обещает обнародовать позже отдельным пресс-релизом. В своем видеообращении сам Притула обратился с четким месседжем к россиянам, процитировав и несколько дополнив известную речь Уинстона Черчилля: «Мы будем сражаться с вами на суше, на море, в воздухе, а теперь и в космосе. Работаем для победы и победы. Слава Украине!».