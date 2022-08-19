Спутник ICEYE (тот самый, что купил фонд Сергея Притулы для ВСУ) останется в полной собственности Украины до конца эксплуатации [Технические детали соглашения]

Вчерашний анонс Фонда Сергея Притулы о заключении соглашения с ICEYE с покупкой отдельного SAR-спутника и доступом ко всей базе снимков финского оператора ожидательно вызвало оживленную дискуссию в обществе. И вот сейчас компания EOS Data Analytics (основателем и CEO — Максим Поляков), которая поспособствовала реализации проекта вместе с Сергеем Притулой, поделились подробностями относительно соглашения, согласно которому украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.
Зачем Украине и ВСУ спутник?
В отличие от оптического спутника, который может работать только днем и чистым небом, SAR-спутник работает в микроволновом диапазоне Это спутники по наблюдению за Землей (EOS), оснащенные радарами с синтезированной апертурой (SAR). и действует как фонарь — он «подсвечивает» поверхность земли собственными радиоволнами. В основе принципа SAR лежит технология двух- и трехмерного картографирования ландшафта посредством излучения и приема отраженного от Земли радиосигнала.
Во время движения спутника по орбите отраженные от земной поверхности радиоволны в режиме реального времени поступают на приемную антенну, записываются и сравниваются между собой, а затем с помощью программного обеспечения, трансформируются в визуальное изображение. В зависимости от материала поверхности, объекты будут по-разному отражать одну и ту же радиоволну. Благодаря этой разнице определенные объекты на снимках получаются светлее, а другие темнее.
«Соглашение между ICEYE и Благотворительным Фондом Сергея Притулы является важным шагом для усиления космических возможностей Украины.
Во-первых, лишь ограниченное количество стран располагает SAR спутниками, благодаря чему Украина получает конкурентное преимущество в получении данных. Их Украина будет получать в приближенном режиме к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов.
Во-вторых, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуска, а снимки сразу анализируются и используются по назначению.
В третьих, Украина будет получать снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать»,
Ник Ковальский,
руководитель направления EOS SAR в EOS Data Analytics
Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль днем и ночью. Эти снимки помогут высшему командованию по оперативному планированию военных операций демилитаризации и деоккупации территории Украины от российских оккупантов.
Это покупка или аренда?
Согласно соглашению, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины — вплоть до истечения его функциональности на орбите.
Соглашением предусмотрена дальнейшая перерегистрация спутника в соответствующих реестрах в Украине. Это юридическая процедура и она проходит не моментально — понадобится определенное время, ведь перерегистрация должна быть проведена с соблюдением необходимых норм, внесения изменений в реестры и т.д.
Главные особенности и возможности спутника ICEYE, полученного Украиной
Периодичность пролетов – спутник пролетает над территорией Украины дважды в сутки. Спутниковые снимки территории Украины получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ эксклюзивным. Когда спутник не летит над территорией Украины, украинская сторона может получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE — она владеет более 18 спутниками, которые, пролетая над Украиной, могут совокупно делать около 36 снимков в сутки. Таким образом, обеспечивается непрерывное получение данных.
Спутник работает на солнечно синхронной орбите. За 24 часа спутник совершает 15 оборотов вокруг Земли, движется со скоростью 7,5 км в секунду. Он находится на высоте 500–600 км над поверхностью Земли.
Разрешение изображений со спутника — от 0,5 до 1 метра на пиксель в зависимости от площади охвата снимка. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.
Иностранные партнеры действительно снабжают Украину спутниковыми снимками, но с задержкой. Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. При войне скорость получения информации — это существенное преимущество, которое может определить ход войны.
Итак, с учетом всего вышесказанного, вопросов о закупке SAR-спутника ICEYE нет, чего нельзя сказать о спутнике «Сич-2-1» («Сич-2-30») и деятельности Космического агентства Украины под руководством Владимира Тафтая.
Предатель в руководстве и связи с россиянами – что было не так с подготовкой миссии украинского спутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») и космическим агентством Украины