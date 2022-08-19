Спутник ICEYE (тот самый, что купил фонд Сергея Притулы для ВСУ) останется в полной собственности Украины до конца эксплуатации [Технические детали соглашения]

Вчерашний анонс Фонда Сергея Притулы о заключении соглашения с ICEYE с покупкой отдельного SAR-спутника и доступом ко всей базе снимков финского оператора ожидательно вызвало оживленную дискуссию в обществе. И вот сейчас компания EOS Data Analytics (основателем и CEO — Максим Поляков), которая поспособствовала реализации проекта вместе с Сергеем Притулой, поделились подробностями относительно соглашения, согласно которому украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.

Зачем Украине и ВСУ спутник?

В отличие от оптического спутника, который может работать только днем ​​и чистым небом, SAR-спутник работает в микроволновом диапазоне Это спутники по наблюдению за Землей (EOS), оснащенные радарами с синтезированной апертурой (SAR). и действует как фонарь — он «подсвечивает» поверхность земли собственными радиоволнами. В основе принципа SAR лежит технология двух- и трехмерного картографирования ландшафта посредством излучения и приема отраженного от Земли радиосигнала.

Во время движения спутника по орбите отраженные от земной поверхности радиоволны в режиме реального времени поступают на приемную антенну, записываются и сравниваются между собой, а затем с помощью программного обеспечения, трансформируются в визуальное изображение. В зависимости от материала поверхности, объекты будут по-разному отражать одну и ту же радиоволну. Благодаря этой разнице определенные объекты на снимках получаются светлее, а другие темнее.

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«Соглашение между ICEYE и Благотворительным Фондом Сергея Притулы является важным шагом для усиления космических возможностей Украины. Во-первых, лишь ограниченное количество стран располагает SAR спутниками, благодаря чему Украина получает конкурентное преимущество в получении данных. Их Украина будет получать в приближенном режиме к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов. Во-вторых, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуска, а снимки сразу анализируются и используются по назначению. В третьих, Украина будет получать снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать», Ник Ковальский, руководитель направления EOS SAR в EOS Data Analytics

Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль днем ​​и ночью. Эти снимки помогут высшему командованию по оперативному планированию военных операций демилитаризации и деоккупации территории Украины от российских оккупантов.

Это покупка или аренда? Согласно соглашению, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины — вплоть до истечения его функциональности на орбите. Соглашением предусмотрена дальнейшая перерегистрация спутника в соответствующих реестрах в Украине. Это юридическая процедура и она проходит не моментально — понадобится определенное время, ведь перерегистрация должна быть проведена с соблюдением необходимых норм, внесения изменений в реестры и т.д.

Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре будут поступать данные. То есть никто других, кроме полностью владеющей спутником Украины, не сможет распоряжаться и пользоваться снимками этого спутника.

Согласно договору, спутник застрахован — если с ним что-нибудь произойдет до истечения гарантированного срока эксплуатации, компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.