Прячьте ваши SMS: китайцы читают текст на расстоянии 1,3 км лазером без всякой оптики

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Ученые из Китайского университета науки и технологий использовали лазер, чтобы прочитать букву размером 8 мм на доске, установленной на крыше дома в 1,3 км от них.

Исследователи отправили 8 инфракрасных лучей в дальний знак. Рядом находились 2 телескопа, собирающие вспышки света, которые возвращались. Букву удалось воспроизвести с удивительной четкостью.

Отмечается, что китайские ученые использовали метод интенсивной интерферометрии, который позволяет получить изображения далеких не светящихся объектов с в 14 раз лучшим разрешением, чем то, которое может обеспечить один оптический телескоп. Буква шириной 8 мм была обнаружена даже сквозь мерцание атмосферы.

Большинство оптических объективов фокусируются на форме и цветах объекта, определяя угол и фазу входящего света. Однако эти методы неэффективны, когда в воздухе наблюдается мерцание, объект слишком малых размеров и не излучает света. Вместо того, чтобы отслеживать направление фотонов, метод интенсивной интерферометрии предлагает наблюдение за интенсивностью их мерцания в разные моменты времени.

Фотоны, прибывающие в два места одновременно, могут создавать тонкие, синхронизированные флуктуации. Этот эффект позволяет исследователям получать мельчайшие детали об источнике без получения обычного изображения. В 1956 году астрономы впервые применили этот метод для измерения размеров звезд.

В рамках эксперимента китайские исследователи приклеили блестящие металлические пластины с буквами на крыше отдаленного сооружения. Каждая из пластин содержала крошечную букву, размером не более горошины. Ученые разделили 100-милливаттный инфракрасный лазер на 8 отдельных лучей. Каждый из них проходил сквозь немного отличный слой атмосферы. Два небольших телескопа собирали рассеянный свет. Регулируя их деление — от 7 до 87 сантиметров — и вращая цель на 360 градусов, команда могла сравнивать колебания интенсивности между детекторами.

Буквы появлялись с разрешением в 3 мм. Обычные средства на таком расстоянии требовали бы очень мощных оптических приборов. С использованием только одного телескопа, разрешение составляло бы 42 мм и буквы были бы слишком размытыми, чтобы их можно было прочитать.

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По словам одного из ведущих исследователей Цянь Чжана, их метод может найти применение в астрономии и сельском хозяйстве. По его мнению, это могут быть лазерно-интерферометрические системы, установленные на дронах или башнях, которые будут наблюдать за отдаленными лесами или полями. При достаточном разрешении ученые могли бы удаленно отслеживать рои насекомых, инвазивные виды или выявлять ранние признаки болезней сельскохозяйственных культур.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters

Источник: ZMEScience

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