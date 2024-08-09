Белый хакер Сэми Камкар, который руководит YouTube-каналом Applied Hacking, попытался усовершенствовать давно известную технологию и определить с помощью инфракрасного лазера, что печатает пользователь MacBook — на расстоянии и без прямого взгляда на клавиатуру.

Принцип использования лазерного луча для обнаружения и декодирования звуковых волн был продемонстрирован уже давно: например, система с легкостью определяла, о чем говорят люди за стеклом. Однако она также была успешной для определения текста, который набирает пользователь, на расстоянии.

Камкар выпустил луч через стекло и направил его на заднюю панель MacBook, а дальше просто зафиксировал вибрацию в корпусе, вызванную нажатием клавиш, и попытался ее декодировать.

Сэми говорит, что запланировал создать собственную шпионскую установку на основе лазеров еще 15 лет назад, когда наблюдал за выступлением двух хакеров, которые продемонстрировали элементарное обнаружение нажатия клавиш с помощью лазера, направленного на ноутбук с другой стороны комнаты.

«Это меня поразило», — говорит Камкар. «Но я также хотел улучшить систему. Могу ли я воспроизвести хак снаружи, запуская лазер издалека — да еще и так, чтобы его не увидели».

В конце концов, ему удалось — хотя результаты получились не до конца идеальными. На скриншотах можно увидеть текст, который набирал пользователь, и текст, обнаруженный системой:

MacBook оказался идеальной мишенью для атаки, поскольку хакер получил качественную светоотражающую поверхность благодаря логотипу Apple с почти зеркальным покрытием.

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Источник: 9to5mac, Wired

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