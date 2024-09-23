Прибор ночного видения толщиной 1/10 волоса на основе OLED разработал Мичиганский университет

Исследователи из Мичиганского университета изобрели прибор ночного видения на основе OLED, тоньше бумаги. Технология не требует кардинальных изменений существующего производства

Крис Гибинк, профессор электротехники и информатики Мичиганского университета, возможно, сделал один из крупнейших прорывов в технологии ночного видения с новым типом органических светоизлучающих светодиодов (OLED).

Пятислойная OLED-пленка толщиной менее 1/10 человеческого волоса преобразует инфракрасное излучение в видимый свет и усиливает его более чем в 100 раз. Все это с помощью технологий, которые уже используются для производства OLED-панелей.

Слой, который поглощает фотоны, в сочетании с пятислойным стеком OLED превращает инфракрасный свет в электроны. Стек OLED производит пять фотонов на каждый электрон, который проходит через него. Затем электроны превращаются в фотоны видимого света. В то время, как некоторые из фотонов попадают в глаз пользователя, другие снова поглощаются, создавая цикл положительной обратной связи, который еще больше усиливает количество исходящего света. Команда считает, что они могут еще оптимизировать дизайн, чтобы улучшить результат.

Существует также «эффект памяти», называемый гистерезисом, создаваемый в OLED, который, по мнению исследовательской группы, может привести к использованию систем компьютерного зрения. Машинное обучение и нейронные сети потенциально могут воспринимать и интерпретировать изображения и световые сигналы с помощью системы ночного видения OLED. В зависимости от того, насколько длинным и ярким является источник света, меняется продолжительность и интенсивность эффекта памяти

Поэтому возникает вопрос, как этот эффект «призраков» отразится на возможном будущем продукте.

«Устройство работает с гораздо более низким напряжением, чем традиционные усилители изображения», — говорится в исследовательской статье. Поскольку толщина составляет всего микроны, можно было бы предположить, что устройство может быть легким. Ведущий автор исследования Раджу Лампанде замечает: «Это является первой демонстрацией значительного усиления фотонов в тонкопленочном устройстве».

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Современные приборы ночного видения собирают окружающий и инфракрасный свет, который проходит через фотокатод и преобразуется в электроны. Эти электроны проходят через микроканальную пластину, которая размножает электроны, прежде чем направить их на люминофорный экран. Люминофорный экран чувствителен к электронам и преобразует их в видимый свет.

Для хорошего ПНБ достаточно звездного света достаточно для хорошего, чтобы позволить пользователю видеть в почти полной темноте. Изображения обычно зеленые, потому что глаза более чувствительны к зеленому свету и лучше различают детали в нем. Но существуют белые ПНВ, цветные, а также возможность видеть тепловые сигнатуры.

Источники: New Atlas, EurikAlert, Nature Photonics

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