Шлем Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 делает истребитель F-35 «прозрачным» для пилота

Для эффективного использования истребителя F-35 Collins Aerospace разработала шлем пилота HMDS Gen 3 стоимостью $400 тыс. Высокотехнологичное устройство буквально делает самолет невидимым для пилота — оно обеспечивает обзор 360°.

На разработку шлема HMDS Gen 3 ушло десятилетие. Шлем служит основным дисплеем пилота, а также экраном системы управления оружием F-35. Он имеет 6 камер, установленных снаружи самолета и направленных во все стороны. Визор отображает «сшитое» изображение с этих камер. Так, если посмотреть вниз, будет видна земля или облака — не очень приятно для обычного человека, который не является профессиональным пилотом.

HMDS Gen 3 обеспечивает непрерывное отображение полетной информации и данных датчиков. Шлем превращает их показания в наложение дополненной реальности. Пилоты могут обозначать и отслеживать воздушные и наземные объекты, «свои» и противника. Для этого достаточно просто посмотреть на них с помощью системы нацеливания.

Шлем имеет встроенную систему ночного видения с углом обзора 30° на 40° градусов и 100% перекрытием. Она устраняет необходимость иметь отдельные очки ночного видения. Инфракрасные камеры на фюзеляже F-35 позволяют пилоту видеть даже в полной темноте.

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Каждая малейшая деталь HMDS Gen 3 разработана на заказ и вырезана лазером индивидуально под конкретного пользователя. Голову каждого пилота сканируют для точной подгонки. Расстояние между зрачками пилота точно измеряется, чтобы на визире можно было воспроизвести бесшовное изображение. Также измеряется расстояние от глаза до визора, чтобы все было в идеальном фокусе.

Все настолько детализировано, что даже если сделать новую прическу или каким-либо образом изменить форму головы, например, потолстеть или похудеть, шлем больше не подойдет должным образом. Каждые 120 дней шлем проходит проверку, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом и соответствует стандартам.

Источники: Collins Aerospace, New Atlas