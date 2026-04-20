Велосипед замість повербанка, або як я використовую акумулятори не за призначенням

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Перший (та й навіть другий) великий блекаут застав мене зненацька. Не в сенсі “я не знав, що таке буває”. Знав, звісно. Але одна справа, читати про це, інше — сидіти в темряві з 12% на телефоні й розуміти, що роутер мертвий, плюс повербанк також. Відтоді я почав ставитися до акумуляторів інакше.





Висновки першої зими

Більшість людей думає про повербанк як про “зарядити телефон по дорозі”. Я так само думав. Але коли відключення стали регулярними й тривалими, логіка змінилася. Телефон при цьому був не головною проблемою, як виявилось. Нею став роутер.

Без інтернету телефон перетворюється на дорогий ліхтарик. Мобільний інтернет у години пік під час блекаутів просідає так, що навіть месенджери відкриваються через раз. Потрібно було шукати недорогий вихід з ситуації за обмеженого бюджету.

Виявилося, що більшість домашніх роутерів споживають від 5 до 15 Вт. Повербанк на 20 000 мАг при напрузі 5В теоретично дає 100 Вт·год, але з урахуванням ККД реально виходить десь 60–70.

Цього вистачає на 6–10 годин роботи роутера залежно від моделі. Люди в коментарях до товарів нерідко ділилися конкретними кабелями, перехідниками, і навіть саморобними DC-DC конверторами для роутерів, які живляться від 12 В.





Я пішов простішим шляхом: купив USB-кабель із потрібним штекером під свій роутер і під’єднав напряму через повербанк із підтримкою 12 В виходу. Перший тест показав 7 годин стабільної роботи. Для мене це було те, що потрібно.

“Блекаутні” пріоритети

З часом я виробив для себе щось на кшталт пріоритетного списку того, що треба тримати живим. Роутер іде першим. Далі за ним телефон, бо це і зв’язок, і ліхтарик, і забавка. Потім ноутбук (зі змученою роками батареєю), якщо треба працювати. Все інше вже за потребою.

Цікаво, що на тому ж Reddit багато людей описують схожу еволюцію мислення. Спочатку всі кидаються купувати великі павербанки. Потім розуміють, що важливіша не ємність, а правильний розподіл навантаження.

Хтось із користувачів влучно написав: “Я перестав думати про акумулятор як про запасний заряд і почав думати про нього як про мікроелектростанцію з обмеженим паливом.”

Саме так воно і є.

Коли в хід пішов акумулятор від “двох коліс”

Минулої осені сусід приїхав до мене з електровелосипедом і питанням: “Слухай, а можна якось від нього щось зарядити?”. Це був ноунейм китаєць, на рамі якого роблять свої моделі всі, кому не ліньки. Він мав з’ємний акумулятор на 500 Вт. Це значно більше, ніж мій повербанк.

Деякі моделі електровелосипедів чи електросамокатів мають USB-порт для зарядки гаджетів прямо з акумулятора. Зазвичай ніякої швидкої зарядки там нема і понад 5 Вт на віддачу вони не дають.

У нього й такого не було, але я знайшов на AliExpress простий DC-DC конвертор із 36В на 5В/USB за кілька доларів. Підключили, перевірили — працює. Телефон заряджається, роутер тримається.

Це відкрило окрему гілку обговорень у нашому будинковому чаті. Тоді люди бувало, окрім питань, хто напудив у під’їзді, говорили й про те, хто що використовує: акумулятори від шуруповертів через інвертори, акумулятори від дитячих електромобілів, навіть автомобільні акумулятори з інверторами на 220В. Не всі ж могли дозволити зарядні станції на 2 КВт·год, щоб не думати про такі дрібниці.





Що я тримаю напоготові зараз

Сьогодні моя “аварійна система” виглядає так: два повербанки загальною ємністю 30 000 мАг, один із підтримкою 12В виходу спеціально під роутер, кабель живлення для роутера, невелика LED-лампа з USB-живленням і повністю заряджений ноутбук (з залишковою ємністю 46%) як додатковий буфер енергії.

Це дозволяло пережити короткочасні відключення без паніки, зі зв’язком і світлом. А якщо поруч є велосипед із зарядженим акумулятором, то ще й із запасом.

Візьми участь у конкурсі та виграй електросамокат від ?

Proove — це бренд який прагне стати тим вибором, до якого повертаються знову: коли потрібен аксесуар, що просто працює, виглядає сучасно і не викликає сумнівів. Proove хоче бути надійним технологічним партнером у повсякденних сценаріях. Хочеш електросамокат Proove Model City Pulse 350W?

Розкажи, як ти економиш з електротранспортом або виживаєш без світла, і він може стати твоїм.

Конкурс дописів ITC.ua та Proove: пиши, перемагай, отримуй.

Електросамокат, портативна акустика та інше — серед призів!