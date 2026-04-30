8 помилок при купівлі електросамоката, які краще не робити

Купівля першого електросамоката або електровелосипеда виглядає простіше, ніж є насправді. Здається, що потрібно просто вибрати щось із гарними характеристиками в межах бюджету, і все буде добре. Але справжня картина зазвичай відкривається вже після покупки.





Вірити заявленому запасу ходу

Це найпоширеніша помилка, і вона заслуговує першого місця. Виробник пише “до 50 км”, покупець очікує 40 км і отримує 22–28 у реальних умовах. Я вже писав про це у своєму дописі про досвід використання двоколісного електротранспорту.

Досвідчені користувачі давно сформували правило: брати заявлену цифру і множити на 0,6. Все, що більше, можна вважати бонусом.

Ігнорувати власну вагу

Більшість характеристик вимірюються для водія вагою 70–75 кг. Якщо ти здоровий дядько “під центнер”, запас ходу скорочується, мотор працює інтенсивніше, а зношування компонентів прискорюється.

Зустрічав коменти людей вагою 90+ кг, які купили “нормальний” самокат і через три місяці отримали проблеми з мотором. Тому я б не став довіряти максимально допустимій вазі при тривалому використанні й брав би з запасом, а не впритул.





Купувати найдешевше “щоб спробувати”

Логіка зрозуміла: не знаю, чи сподобається, тому візьму щось дешеве. Проблема в тому, що дуже дешеві моделі їздять погано, ламаються швидко і формують хибне враження про весь клас пристроїв.

Людина їде на дешевому самокаті, розчаровується і вирішує, що електросамокати взагалі не варті уваги, хоча насправді вона просто купила поганий пристрій. Краще зачекати та взяти щось нормальне, ніж витратити гроші на досвід, який нічого не доведе.

Зустрічав дешевих китайців, які їхали доволі швидко, але силова база не витримувала й місяця. Зате гарні циферки максимальної швидкості.

Не перевіряти наявність сервісу і запчастин

Це помилка, яка проявляється не одразу, а через сезон, чи навіть більше (як повезе), коли щось ламається. Деякі бренди продаються активно, але сервісних центрів у твоєму місті немає, а запчастини їдуть із Китаю по два місяці. Перед купівлею варто загуглити назву бренду разом зі словом “ремонт” або “сервіс” і подивитися, що знайдеться. Якщо нічого — це вже дзвіночок. Тому з цим рекомендую не жартувати.

Недооцінювати вагу пристрою

На сайті написано, що електросамокат важить 20 кг. Начебто здається, що це небагато. Але 20 кг, які треба підіймати на п’ятий (це ще лайт-варіант) поверх без ліфта щодня, або закидати в багажник, періодично дряпаючи фарбу свого залізного коня.

Знаю людей, які продавали майже нові самокати саме через це. Тут вже декілька варіантів: або нарощувати силу, або брати щось легше. Перше, звісно, пріоритетніше:)

Купувати без тест-драйву

Більшість онлайн-магазинів не дають можливості спробувати перед покупкою, і люди просто замовляють. Але посадка, відчуття керма, жорсткість підвіски є дуже суб’єктивними речами та не передається через відео.

Якщо є можливість знайти шоурум або знайомого з такою ж моделлю, варто скористатися. Кілька хвилин реальної їзди замінюють годину читання оглядів.

Якось спробував один електросамокат і виявилось, що його заносить при гальмуванні. Хоча виробник заявляв якийсь свій аналог автомобільного ESP. Прийшлось відмовлятись.

Не думати про зберігання, та чому не електровелосипед

Питання “а де я його триматиму” треба вирішити до покупки, а не після. Електровелосипед у маленьку квартиру не вписується без компромісів.





Хоча є варіанти зі складною рамою та рулем. Але чим більше додаткових механізмів, тим потім буде більше люфтів і потенційних проблем з цими з’єднаннями. В цілому можна знайти варіант з 20-дюймовими колесами та складною рамою, щоб розмістити в типовому коридорі.

Але ж знову таки: болото, вода. Все це тягнеш додому. Найкраще, звісно, мати гараж, за підземний паркінг взагалі мовчу. Але ж це рідкість, до того ж він має бути у пішій доступності. Оренда зараз дорога, і нема сенсу заради “двохколісу” збільшувати свої витрати ще й на зберігання.

Самокат складається, але все одно займає місце. Якщо плануєте залишати на вулиці, треба закладати бюджет на хороший замок і розуміти, що це ризик. Як показує практика і чисельні ролики в соцмережах: кому потрібно, того не зупинить ніякий захист.

Відсутність нормального місця для зберігання перетворює зручний транспорт на джерело щоденного роздратування.

Купувати з розрахунком на ідеальні умови

“Буду їздити тільки в суху погоду”. Так думають багато хто. А потім виявляється, що дощ застав у дорозі, або що восени теж треба кудись їхати, або що маршрут проходить через ділянку з поганим покриттям.





Варто одразу дивитися на ступінь захисту від вологи й на те, як пристрій поводиться в умовах, які не є ідеальними. Реальне використання рідко збігається з планами.

Як я помітив, яким би не був захист, але через сезон-другий волога потрапляє навіть туди, де не подумаєш. І тоді: “привіт електроніка”, “привіт корозія”.

