В веб-версии Приват24 для бизнеса — масштабный редизайн. Пока что его тестируют в бете

ПриватБанк затеял масштабный редизайн вебверсии Приват24 для бизнеса — новый интерфейс популярного онлайн-банкинга со вчерашнего дня могут испытать все желающие, перейдя на него с помощью кнопки Бета-версия вверху экрана.

Самый популярный в Украине интернет-банкинг из более чем 19 миллионов клиентов впервые с 2017 года полностью меняет дизайн веб-версии для бизнеса, которым пользуются многие айтишники, что пока еще работают как ФОП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения. Некоторые операции пока недоступны в бета-версии – разработчики уже работают над внедрением отсутствующих услуг. Вернуться к текущей версии интерфейса можно за кнопкой «До полной версии».

Что изменилось

В новом дизайне главный экран и логику разделов полностью переделали – от предыдущего (достаточно перегруженного и раздутого интерфейса) с главной горизонтальной панелью вверху отказались в пользу вертикального блока меню слева с возможностями кастомизации (при необходимости можно убрать лишние услуги из меню). В итоге новый дизайн выглядит более компактным, чистым и аккуратным – пространство используется более эффективно, все помещается в пределах одного экрана. Частью редизайна стал ряд функциональных улучшений:

Главная страница Убрали лишний шаг с выбором предприятия сразу выполняется вход в первое (основное) предприятие из списка. Для владельцев нескольких предприятий предусмотрена настройка очередности.

Обновленный поиск на главном экране. Можно быстро найти любую услугу.

Единый журнал операций. Все транзакции собраны в одном месте и доступны сразу на главной странице — в разделе «Операции» показываются платежи, заявки на обмен валюты, счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.

Меню услуг. Все услуги доступны одним списком – порядок размещения и список услуг можно настроить под себя. Само меню можно свернуть, чтобы освободить место на экране.

Платежи в гривне. Возможности платежей и шаблонов: при создании платежа можно сразу выбрать данные из шаблонов и они автоматически перенесутся в нужные поля платежной инструкции.

Обновлен каталог услуг. Обновлено меню услуг с более простым и легким видом.

Загрузка страниц. Разработчики отмечают увеличение скорости загрузки отдельных страниц и повышенное быстродействие сервиса.

Новый (бета-версия) и актуальный интерфейс

Для сравнения, базовый Приват24 для физических лиц сейчас выглядит так:

ПриватБанк приглашает все желающих протестировать новый дизайн — отзывы, пожелания и идеи по усовершенствованию можно присылать через меню «Есть идеи?» на баннере в правом верхнем углу.

Когда состоится общедоступный релиз обновленного интерфейса «Приват24 для бизнеса», пока неизвестно. Что скажете, стало лучше или нет?