Національна стратегія доходів: ФОПи 3 групи отримають ставку податку до 17% та обов’язок використовувати РРО

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів, яка передбачає суттєві зміни для спрощеної системи оподаткування. Нагадаємо, айтівці зазвичай ведуть справи як ФОП на 3 групі спрощеної системи оподаткування. І скоро вона втратить свою привабливість для них. Про основні нововведення розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що Національна стратегія доходів ─ це план змін в податковій та митній сфері та адмініструванні податків до 2030 року, які повинні забезпечити більше власних доходів держбюджету. Згідно з цією стратегією, протягом 2025-2027 років на спрощену систему оподаткування чекають значні переформатування.

ФОП

2 та 3 групи спрощеної системи оподаткування об’єднають в одну спільну групу. Для неї створять диференційовану шкалу ставок податку від мінімальних 3% (для торговельної діяльності) до 17% (для низки послуг). Отже, для сфери послуг ставка буде майже така сама, як і ставка податку на доходи фізичних осіб. Ці зміни відбуватимуться поступово. І ще платники цієї об’єднаної групи будуть змушені обов’язково використовувати РРО.

Для 1 групи суттєво скоротять перелік дозволених видів діяльності з метою прибрати високомаржинальні сфери бізнесу. Замість фіксованого податку запровадять ставку податку з фактично отриманого доходу.

Фермери-фізосіби 4 групи отримають розширення бази оподаткування разом із впровадженням оподаткування землі на основі її масової оцінки.

Скасують положення, які дозволяють не здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів у реалізації. Облік стане обов’язковим незалежно від організаційно-правової форми та/або виду діяльності платника. Хоча й обіцяють, що вимоги до обліку будуть спрощені.

Юридичні особи

Протягом 3-річного перехідного періоду юрособи 3 та 4 групи отримають збільшення ставки єдиного податку. Поступово вона зросте до рівня звичайної ставки податку на прибуток (18%). По завершенню перехідного періоду юрособи не зможуть перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Фізичні особи

Нинішню фіксовану ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 18% скасують. Замість цього відновлять прогресивну шкалу, як було раніше. Хоча остаточні параметри ще не затверджені, планується запровадити одну або дві значно вищі ставки ПДФО для осіб із високими доходами.

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Будуть переглянуті усі пільги з ПДФО.

Мінімальний неоподаткований дохід планують замінити наданням персональної соціальної допомоги.

Та інші плани

Планується переглянути та скоротити податкові пільги, зокрема по податку на прибуток.

Ставки акцизів поступово підвищать до до мінімальних ставок ЄС.

Планується провести реформи ДПС та Держмитслужби.

Пільгове оподаткування імпорту гармонізують з нормами ЄС.

Відновлять документальні перевірки.