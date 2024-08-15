«ПриватБанк» вдвое снизил тариф на международные переводы с валютных карт

Тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт «ПриватБанка» снижены вдвое — до 1% вместо 2%.

Новые тарифы будут действовать с 15 августа 2024 года до 15 февраля 2025 года.

Отправить перевод с карты «ПриватБанка» на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24: для этого нужно зайти в меню «Перевод на карту», выбрать шаблон или заполнить заново данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты «ПриватБанка» в долларах США или Евро. Минимальная сумма перевода — 10 долл. США (в эквиваленте), а максимальная — 29 999 грн (в эквиваленте). Общая сумма переводов на зарубежные карты в Приват24 не должна превышать 100 000 грн (в эквиваленте) на одного клиента в течение календарного месяца.

Предыдущее снижение тарифов действовало с февраля по апрель 2024 года.