«ПриватБанк» запустил опцию цифровых чаевых в приложении Терминал

«ПриватБанк» запустил новую опцию в приложении Терминал, которая позволит украинскому бизнесу принимать чаевые от клиентов с помощью смартфона.
«Мы продолжаем добавлять новые функции в Терминал и сегодня пользователям приложения, кроме оплаты и фискализации платежей, доступен сервис цифровых чаевых, который до этого работал только на традиционных торговых терминалах», — говорит руководитель направления торгового эквайринга «ПриватБанк» Сергей Макаренко.
Главная цель новой опции сделать доступной оплату именно через приложение, поскольку цифровые чаевые в POS-терминалах «ПриватБанк» доступны уже давно — ежемесячно украинцы оставляют почти 100 тысяч безналичных благодарностей официантам кофеен, кафе и ресторанов.
Как активировать опцию чаевых в приложении Терминал?
Чтобы активировать сервис, необходимо зайти в приложение Терминал, выбрать «Дополнительные сервисы», поставить флажок напротив услуги «Чаевые» и ввести номер общей карты персонала или отдельного официанта.
Терминал от «ПриватБанк» — это приложение, которое позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона. В конце октября 2023 года «ПриватБанк» запустил Терминал для iPhone, благодаря чему Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone как POS-терминал.
Отмечается, что с начала 2024 года количество активных мерчантов приложения Терминал выросло на 5,6 тысячи, а в целом приложение установлено уже на более 45 тысячах устройств. В этом году с помощью Терминала украинцы оплатили почти 10 миллионов покупок на сумму более 3,9 млрд грн.
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