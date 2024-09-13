Призрак в броне: ИИ-генератор музыки SunoAI неожиданно заплакал, пользователи заметили другие жуткие звуки

В странном видео музыкальный генератор SunoAI с искусственным интеллектом внезапно начинает рыдать. Пользователь поделился этим в Reddit.

На субредете r/SunoAI, посвященном соответствующему программному обеспечению для создания музыки, пользователь BloodMossHunter опубликовал 24-секундный клип, в котором показано, как искусственный интеллект издает звуки, будто он плачет, что, кажется, не было частью подсказки пользователя.

«Гмм, моя Суно в конце начала плакать. Песня прекратилась, а потом просто рыдания. У кого-нибудь еще случались странные вещи?»

Как отмечали пользователи, эмоциональные вспышки и другие жуткие фрагменты аудио, которые случайно появляются в конце созданных ИИ песен — довольно распространенное явление. В одном из комментариев пользователь поделился композицией, сгенерированной Suno и опубликованной на Spotifyкоторая в конце содержит жуткие крики «Нет!».

Пользователь SkyDemonAirPirates поделились треком под названием «Ignorance Was Bliss», опубликованным им на сайте Suno. В ней хриплый женский голос спрашивает слушателя, все ли они «все еще живы», прежде чем маниакально засмеяться.

Кто-то вспоминает популярное аниме: «Видимо, призрак в машине. Ура».

SkyDemonAirPirates создал еще один трек, который содержал внезапные крики: «Пожалуйста, помогите мне». Пользователь утверждает, что он сообщил об этой песне Suno — по крайней мере, компания знает об этой повторяющейся проблеме со своим программным обеспечением.

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Во время обсуждения пользователи предложили потрясающе простая теория: поскольку некоторые песни, созданные людьми, имеют «случайные» вставки, ИИ, возможно, пытается имитировать эту опцию. Если пользователи вводят подсказки, такие как «эмоциональный», почему бы Suno не вставить плач? BloodMossHunter отметил, что последний тег для трека был «psyche», который Suno, возможно, неправильно поняла.

Источник: Futurism

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