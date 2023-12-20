Новости Софт 20.12.2023 в 10:22 comment views icon

Copilot интегрировали с AI Suno — и теперь чат-бот Microsoft может генерировать музыку

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Copilot интегрировали с AI Suno — и теперь чат-бот Microsoft может генерировать музыку

Из простого текстового запроса в считанные секунды Copilot может создать целую песню — включая текст, голос и инструментальные партии.

Благодаря новому плагину от Suno чат-бот Microsoft с искусственным интеллектом Copilot теперь сможет создавать песни. Чтобы активировать дополнение, необходимо запустить Microsoft Edge, перейти на copilot.microsoft.com, войти с помощью учетной записи Microsoft и нажать на логотип Suno.

Copilot інтегрували з AI Suno — і тепер чатбот Microsoft може генерувати музику

Далее можно ввести текстовую подсказку из одного или нескольких предложений, описывающих желаемую песню, и через несколько секунд получить готовый результат (обычно длиной минуту или две, с расшифровкой текста).

«Верим, что это партнерство откроет новые горизонты для творчества и развлечений, сделав создание музыки доступным для каждого», — говорится в сообщении, опубликованном в блоге Microsoft Bing. «Этот опыт начнет разворачиваться для пользователей сегодня, и будет расширяться в ближайшие недели».

Другие крупные технологические компании также тестируют генеративные музыкальные инструменты искусственного интеллекта, например AudioCraft от Meta с открытым исходным кодом и инструмент YouTube от Google, выдающий оригинальные музыкальные треки на основе напевания или текстовой подсказки.

Suno предлагает бесплатный доступ и запрещает пользователям монетизировать ИИ-песни на YouTube или Spotify, однако платные клиенты получают коммерческие права на свои музыкальные произведения.

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На видео ниже можно прослушать один из примеров работы Suno.

Источник: Techcrunch, The Verge

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