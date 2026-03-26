Заберет работу у музыкантов: Google выпускает Lyria 3 Pro — ИИ для создания песен и музыкальных альбомов

Google выпускает новую версию своего музыкального ИИ-генератора Lyria 3 Pro, теперь способного создавать трехминутные композиции с профессиональным управлением.





Новая модель позволяет пользователям размещать запросы на создание конкретных куплетов, припевов и переходов. В Google ожидают, что Lyria 3 Pro будет пользоваться спросом у компаний, которые занимаются созданием профессиональных игровых саундтреков или более экономных корпоративных джинглов. Модель может навсегда изменить правила музыкальной индустрии, предоставив каждому возможность создавать собственные музыкальные треки студийного качества.

Совершенствуя выпущенную в прошлом месяце Lyria 3, новая версия позволяет создавать не только целые песни, а музыкальные альбомы. Пользователи получили возможность создавать треки продолжительностью до трех минут и способность контролировать различные элементы композиции

Lyria 3 Pro распознает разницу между куплетом, припевом и музыкальными переходами, позволяя создавать сложную структуру, которая ранее была невозможна без участия человека-композитора, автора песен или музыкального продюсера. Эта модель значительно сокращает объем необходимой творческой работы со стороны музыкантов.





Хотя Google позиционирует ее как инструмент для творческого самовыражения, она может стать идеальным вариантом для корпоративных клиентов. Благодаря интеграции с Vertex AI и Google Vids, организации получили возможность создавать оригинальные саундтреки для игр и потребностей маркетинга без необходимости платить композиторам джинглов или фоновых треков

Приложение Gemini: доступно для подписчиков Pro и Ultra для создания видеоблогов и подкастов.

ProducerAI: инструмент для совместной работы авторов песен.

Vertex AI: публичная предварительная версия для производства в масштабах предприятия.

В Google также отмечают, что Lyria 3 Pro обучена на лицензионных данных и включает водяной знак SynthID. Она избегает копирования конкретных исполнителей, ее способность воспроизводить высококачественные музыкальные треки повлияет на ценность композиций от реальных создателей. Профессиональные цифровые аудиорабочие станции (DAW), такие как FL Studio, уже несколько лет используют искусственный интеллект для таких задач, как разделение дорожек и последовательность аккордов.

Источник: NotebookCheck; Google