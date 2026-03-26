26.03.2026

Заберет работу у музыкантов: Google выпускает Lyria 3 Pro — ИИ для создания песен и музыкальных альбомов

Олександр Федоткін

Забере роботу в музикантів: Google випускає Lyria 3 Pro — ШІ для створення пісень й музикальних альбомів

Google выпускает новую версию своего музыкального ИИ-генератора Lyria 3 Pro, теперь способного создавать трехминутные композиции с профессиональным управлением.


Новая модель позволяет пользователям размещать запросы на создание конкретных куплетов, припевов и переходов. В Google ожидают, что Lyria 3 Pro будет пользоваться спросом у компаний, которые занимаются созданием профессиональных игровых саундтреков или более экономных корпоративных джинглов. Модель может навсегда изменить правила музыкальной индустрии, предоставив каждому возможность создавать собственные музыкальные треки студийного качества.

Совершенствуя выпущенную в прошлом месяце Lyria 3, новая версия позволяет создавать не только целые песни, а музыкальные альбомы. Пользователи получили возможность создавать треки продолжительностью до трех минут и способность контролировать различные элементы композиции

Lyria 3 Pro распознает разницу между куплетом, припевом и музыкальными переходами, позволяя создавать сложную структуру, которая ранее была невозможна без участия человека-композитора, автора песен или музыкального продюсера. Эта модель значительно сокращает объем необходимой творческой работы со стороны музыкантов.


Хотя Google позиционирует ее как инструмент для творческого самовыражения, она может стать идеальным вариантом для корпоративных клиентов. Благодаря интеграции с Vertex AI и Google Vids, организации получили возможность создавать оригинальные саундтреки для игр и потребностей маркетинга без необходимости платить композиторам джинглов или фоновых треков

  • Приложение Gemini: доступно для подписчиков Pro и Ultra для создания видеоблогов и подкастов.
  • ProducerAI: инструмент для совместной работы авторов песен.
  • Vertex AI: публичная предварительная версия для производства в масштабах предприятия.

В Google также отмечают, что Lyria 3 Pro обучена на лицензионных данных и включает водяной знак SynthID. Она избегает копирования конкретных исполнителей, ее способность воспроизводить высококачественные музыкальные треки повлияет на ценность композиций от реальных создателей. Профессиональные цифровые аудиорабочие станции (DAW), такие как FL Studio, уже несколько лет используют искусственный интеллект для таких задач, как разделение дорожек и последовательность аккордов.

Ранее мы писали, что в приложение Gemini добавили Лирию 3: ИИ для генерации музыки, работающий даже с фото. В Google Docs появились аудио-резюме от Gemini: не читайте, а слушайте документ.

Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту

ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець
Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу

Источник: NotebookCheck; Google

ИИ-экзорцизм: ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ
Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive
Google отказалась от 30% комиссии Play Store и открыла Android для сторонних магазинов приложений
ИИ повсюду: Google полностью интегрирует Gemini в устройства Apple
В серии Samsung Galaxy S26 новый Gemini: с ним смартфон становится личным помощником
YouTube запустил автоматический дубляж для всех: 27 языков и функции Lip Sync и "Экспрессивная речь"
Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Google Фото позволил превращать снимки в видео по текстовому описанию
Будет играть за вас: Microsoft хочет создать ИИ-помощника для прохождения игр на Xbox
Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"
Waymo снова глючит: роботакси заблокировало скорую, которая направлялась на место массовой стрельбы
Остров с населением 15 тысяч зарабатывает на домене ".аі" $70 млн ежегодно: количество сайтов превысило 1 миллион
Google предупреждает крипто-пользователей iPhone и украинцев об угрозе нового вируса
Ускорит Android-смартфоны: Google готовит новую функцию AutoFDO
Stargate на минималках: OpenAI отказывается от расширения одного из крупнейших ЦОД
Google Maps следит за вами больше, чем вы думаете: как от этого избавиться
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
