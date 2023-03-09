PSA: Часть биометрических загранпаспортов украинцев стала недействительными из-за обновления ПО и транслитерации

Украинцам, которые оформляли биометрические паспортные документы в феврале-марте, может потребоваться переоформление загранпаспорта — только в случае расхождений в транслитерации имен и фамилий с ID-картой. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Государственной миграционной службы 15 февраля, но эта достаточно важная оговорка, как это нередко бывает, осталась незамеченной.

Как поясняет ДМС, в феврале 2023 г. в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Поэтому в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

Это означает, что если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Чтобы избежать неприятностей, гражданам, которые оформляли паспортные документы в этот промежуток времени, следует внимательно их проверить и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа, «Паспортного сервиса». Проверить документ можно на официальном сайте ДМСУ по ссылке.

В ДМСУ не предоставляют никаких конкретных данных относительно количества документов, которые были признаны недействительными в связи с этой досадной ситуацией, так что остается только догадываться, скольким украинцам «повезло» с такими паспортами. Могут ли граждане в таком случае рассчитывать на безвозмездное переоформление, особенно с учетом недавнего удорожания стоимости оформления документов, также неизвестно.