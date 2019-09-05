Puma представила свои первые умные часы на Wear OS, созданные совместно с Fossil

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Известный бренд спортивной одежды и обуви Puma представил на проходящей в эти дни берлинской выставке электроники IFA 2019 свои первые умные часы, созданные совместно с Fossil Group (многим эта компания может быть незнакома, но она является одним из лидеров рынка умных часов). Конечно же, они нацелены в первую очередь на спортсменов, было бы странно, будь оно не так.

Разработка знакового для бренда Puma аксессуара заняла около года. В Puma решили не заморачиваться над именем и назвали новинки просто Smartwatch. Умные часы Puma получились очень легкими (всего 22 г) и имеют защиту от воды (скорее всего, привычные для сегмента 5 ATM).

Часы получили круглый экран AMOLED диагональю 1,19 дюйма и одну крупную кнопку (на ее поверхности выгравирован логотип компании) на 44-мм (единственный размер) алюминиевом корпусе. Аппаратной платформой служит SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100, а программной — Google Wear OS. Объемы ОЗУ и встроенной флэш-памяти составляют привычные для моделей Wear OS 512 МБ и 4 ГБ соответственно.

Часы оснащены модулем NFC, который поддерживает платежную систему Google Pay. Также в оснащение входят датчик частоты сердечных сокращений, модуль GPS, акселерометр, гироскоп, альтиметр.

Само собой, часы способны выступать в роли трекера активности, распознавая различные виды спорта, и отображать различные события с сопряженного смартфона.

Никаких впечатляющих показателей автономности здесь ожидать не стоит. Сам производитель говорит лишь об одних сутках, хотя есть режим экономии энергии, в котором устройство может продержаться до двух дней.

На выбор есть несколько цветов, которые показана на изображении выше. Впрочем, часы поддерживают стандартные ремешки с креплением шириной 16 мм.

Часы должны появиться в продаже в ноябре, цена — $275.

Источник: The Verge