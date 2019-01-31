Puma представила кроссовки Fi с автоматической шнуровкой

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Puma анонсировала кроссовки Fi, которые шнуруются сами. В середине января похожую модель для баскетболистов показала Nike.

Как сообщается, Puma работала над Fi три года. Высокотехнологичные кроссовки предназначены как для ежедневной носки, так и для тренировок. Они поступят в продажу весной 2020 года по цене $330.

В каждый кроссовок встроены синие светодиоды, которые загораются при шнуровке и показывают уровень заряда. Заряжать кроссовки предлагается при помощи беспроводной док-станции, также батарею можно извлечь и зарядить в специальном кейсе. Аккумулятор находится во влагозащищенном (но не водонепроницаемом!) отсеке под пяткой — его прикрывает мягкая стелька. Одного заряда длительностью 90-120 минут должно хватить на неделю.

В верхней части кроссовок расположен мотор, который приводит в движение шнурки. Чтобы кроссовки затянулись, необходимо провести пальцем вверх по модулю в центре кроссовка, и он начнет «негромко» затягиваться, пока не определит достаточную степень натяжения ткани.

Также умную обувь можно отрегулировать вручную — либо нажимая на верх и низ модуля, либо посредством приложения для iPhone и Apple Watch (ПО для Android появится ближе к релизу поступлению кроссовок в продажу).

Вдобавок в приложении виден уровень заряда обуви.

По данным Puma, каждый кроссовок Fi весит 428 граммов — 45 из них приходится на электронику.

Напоследок отметим, что по словам автора Engadget, которому кроссовки Fi прислали для обзора, особое удовольствие от пользования самозашнуровывающейся обувью можно получить, находясь в общественном месте.

«Технология автоматического зашнуровывания позволила мне ослаблять шнуровку кроссовок на рабочем месте в офисе незаметно для коллег и не нагибаясь по множеству раз, — отметил автор Engadget. — Весьма удобно превращать кроссовки в практически свободные тапочки одним кликом».

Источник: VC