ПВО ВСУ сегодня сбила 60+ из более 70 российских ракет — это новый рекорд эффективности

В понедельник 5 декабря россияне осуществили восьмой массированный обстрел критической энергетической инфраструктуры Украины, а ПВО ВСУ сбило большинство ракет — 60+ из более 70 российских ракет. Это означает, что силами и средствами противовоздушной обороны на этот раз было отражено более 85% вражеских ракет, что является новым рекордом.

Для сравнения, во время предыдущего массированного обстрела 23 ноября, повлекшего частичный блекаут, ПВО ВСУ сбила 51 из 70+ ракет и 5 БПЛА.

Ракетный обстрел 5 декабря — сколькими и какими ракетами атаковали россияне

В общей сложности россия осуществила три волны ракетных атак по Украине Отдельные группы самолетов запускают ракеты каждая из своего направления, а каждая ракета запрограммирована на свою цель и траекторию полета, чтобы ввести в заблуждение средства ПВО.

38 крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области;

22 крылатые ракеты типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота;

3 крылатые ракеты Х-22 из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, 6 управляемых авиационных ракет Х-59 и еще одна Х-31П из истребителей Су-35 из акватории Черного моря.

Ликвидация крылатой ракеты ЗСУ Gepard

Последствия обстрела

На этот раз больше всего пострадала Одесская область — следствие массированного ракетного удара повреждено два инфраструктурных объекта; в городе обесточены все насосные станции и резервные линии, поэтому у всех потребителей нет водоснабжения. Также зафиксированы попадания в энергообъекты в Киевской и Винницкой областях. Энергетики и спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть электричество, воду и тепло в каждый дом.

В то же время, энергосистема Украины устояла — она продолжает функционировать и остается целостной, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время во всех областях вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. В «Укренерго» предупредили, что потребуется определенное время, чтобы вывести часть электростанций, пострадавших вследствие обстрела, на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе.



Также сегодняшняя атака в очередной раз затронула Молдову — из-за обстрела в стране начались перебои с электроснабжением, а на севере у границы с Украиной у города Бричаны упала часть ракеты (судя по фото в соцсетях — это разгонный блок ЗРК С300, результат работы нашего ПВО).