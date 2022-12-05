Сервіси Svitlospot та “ЛУН Місто” допоможуть знайти найближчі місця для роботи з інтернетом та світлом

Група українських IT-фахівців створили сервіс, який дозволяє шукати найближчі місця для роботи, де є електроенергія та доступ до інтернету. Це можуть бути коворкінги, ресторани, кав’ярні чи інші заклади.

Наразі в сервісі Svitlospot доступна інформація про коворкінги та інші заклади в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Вишгороді, Буштино та Броварах. Проте інформація про наявні місця для роботи не можна назвати повною. Наприклад, для Києва доступна інформація лише по 5 районах з 10.

Сервіс дозволяє фільтрувати заклади за географічною ознакою. Також для закладів є детальні описи. За допомогою сервісу Svitlospot користувачі можуть дізнатись, скільки місць доступно в коворкінгу, ресторані чи іншому місці для роботи; платне воно чи ні; яка вартість послуг на день та на місяць; які пропонуються додаткові послуги; чи є там укриття та генератор; які робочі години, тип розміщення та інші деталі.

Приблизно такі ж можливості пропонує сервіс “ЛУН Місто”. Він вказує на карті коворкінги, що працюють під час відключення енергопостачання. Однак цей сервіс обмежений лише Києвом, Львовом та Одесою.