Qantas Airlines предлагает сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех путешествующих
Гендиректор австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс считает, что справка о вакцинации против коронавируса станет обязательной для всех, кто хочет путешествовать. По крайней мере, сама Qantas Airlines намерена придерживаться этого подхода и уже готовит обновленный вариант пользовательского соглашения, сообщает BBC со ссылкой на заявление топ-менеджера компании.
«Мы работаем над изменением правил обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета.
Думаю, что это будет общее требование — судя по моим беседам с коллегами из разных стран».
Как отмечает BBC, это первое подобное заявление от руководителя крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о возможности введения запрета в отношении невакцинированных пассажиров.
Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл в беседе с Financial Times выдвинул предположение, что в будущем информацию о наличии прививок могут требовать не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.
Остается добавить, что буквально на днях лидер КНР Си Цзиньпин предложил ввести глобальный механизм взаимного признания сертификатов здравоохранения на основании результатов тестов на COVID-19 в форме международно признанных QR-кодов. Такая система, предлагаемая в качестве альтернативы полным локдаунам, по его мнению, должна упростить движение людей и товаров.
- К настоящему моменту в разработке вакцины от коронавируса дальше всех продвинулись Pfizer и Moderna, оценивающие эффективность своих препаратов в 95%, и AstraZeneca, которая вчера заявила о средней 70-процентной эффективности собственного решения. Разработчики российского «Спутника V» заявляют эффективность своей вакцины в 92%, но независимых подтверждений этих данных нет.
- Pfizer на прошлой неделе подала заявку на упрощенную регистрацию своей вакцины от COVID-19 в США. Ожидается, что вакцинация в США может стартовать уже в декабре 2020 года. Первые поставки вакцины будут распределены среди медработников и людей из групп риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.д.).