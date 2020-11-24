Qantas Airlines предлагает сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех путешествующих

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Гендиректор австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс считает, что справка о вакцинации против коронавируса станет обязательной для всех, кто хочет путешествовать. По крайней мере, сама Qantas Airlines намерена придерживаться этого подхода и уже готовит обновленный вариант пользовательского соглашения, сообщает BBC со ссылкой на заявление топ-менеджера компании.

«‎Мы работаем над изменением правил обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета. Думаю, что это будет общее требование — судя по моим беседам с коллегами из разных стран»‎.

Как отмечает BBC, это первое подобное заявление от руководителя крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о возможности введения запрета в отношении невакцинированных пассажиров.

Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл в беседе с Financial Times выдвинул предположение, что в будущем информацию о наличии прививок могут требовать не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

Остается добавить, что буквально на днях лидер КНР Си Цзиньпин предложил ввести глобальный механизм взаимного признания сертификатов здравоохранения на основании форме международно признанных QR-кодов. Такая система, предлагаемая в качестве альтернативы полным локдаунам, по его мнению, должна упростить движение людей и товаров.