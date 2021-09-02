Qualcomm анонсировала аудиокодек aptX Lossless — CD-качество по Bluetooth

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Qualcomm в рамках инициативы Snapdragon Sound, запущенной в начале года, представила разработку под названием aptX Lossless, которая должна обеспечить поддержку аудио без потерь (lossless) на беспроводных Bluetooth-наушниках.

C aptX Lossless (технически это расширение aptX Adaptive) реальностью станет стриминг аудио в CD-качестве (16 бит/44,1 кГц) посредством Bluetooth-соединения. По крайней мере, так заверяет Qualcomm. Первые серийные устройства с aptX Lossless выйдут на рынок в начале 2022 года.

Поскольку сертификация Snapdragon Sound охватывает всю цепочку оборудования для обеспечения оптимальной производительности, поддерживать новый стандарт должны оба устройства — и смартфон, и наушники. В таком случае Snapdragon Sound автоматически обнаруживает источник потокового аудио без потерь и сможет воспроизводить его на более высоких скоростях, нежели ранее с использованием aptX HD.

Разработчик также заявляет превосходство над популярным кодеком Sony LDAC с точки зрения пропускной способности — до 1 Мбит/с против 990 кбит/с. Вероятно, какое-то сжатие в aptX Lossless все же есть; в музыке CD-качества битрейт состаляет около 1,4 Мбит/с. С другой стороны, Qualcomm использует сжатие без потерь для обеспечения математически точного побитового воспроизведения звука.

Важный нюанс — в местах с большой перегрузкой беспроводных сетей скорость передачи данных будет динамически уменьшаться до 140 кбит/с для поддержания наилучшего качества звука в зависимости от стабильности интернет-соединения. Кроме того, кодек умеет сжимать сигнал до качества 24 бит/96 кГц, чтобы гарантировано избежать перебоев, как бывает с LDAC при достижении предела пропускной способности. Предусмотрена также возможность ручного переключения между режимами 16 бит/44,1 кГц и 24 бит/96 кГц.