Qualcomm показала референсный дизайн VR-гарнитуры на базе SoC Snapdragon XR1





В прошлом году Qualcomm представила чип Snapdragon XR1 для устройств виртуальной реальности, но до сих пор мы так и не увидели ни одной гарнитуры, созданной на базе этой платформы. Теперь в рамках выставки Augmented World Expo компания продемонстрировала референсный дизайн собственной гарнитуры Smart Viewer Reference Design, которая должна позволить остальным производителям существенно сократить время на разработку AR и VR-устройств.

Гарнитура предназначена для совместного использования со смартфоном или ПК посредством USB-тетеринга. Это позволяет выполнять отслеживание движения в пределах комнаты с поддержкой шести степеней свободы (6DoF). Устройство может определять движения рук и различные жесты, включая касания, масштабирование и прокрутку, что позволяет взаимодействовать с виртуальными объектами.

Qualcomm также сотрудничает с компанией Tobii, которая разрабатывает продукты для отслеживания направления взгляда и управления с помощью глаз, чтобы привнести возможности, сопоставимые с гарнитурой Vive Pro Eye. Из других функций отмечаются поддержка контроллеров 6DoF и автономный режим с низким энергопотреблением для игр и просмотра видео. Встроенный дисплей JDI поддерживает разрешение 2K на каждый глаз с частотой обновления до 72 Гц.

Появление эталонного дизайна AR/VR гарнитуры от Qualcomm может говорить о том, что такие производители, как Vive, Vuzix и Meta, которые работают над устройствами виртуальной и дополненной реальности на базе Snapdragon XR1, столкнулись с определёнными трудностями. Новая разработка Qualcomm должна помочь ускорить появление на рынке сторонних гарнитур.

Источник: Engadget