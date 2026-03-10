Новости Технологии 10.03.2026 comment views icon

Qualcomm представила Arduino Ventuno Q: одноплатный компьютер для роботов и ИИ дешевле $300

Вадим Карпусь

Компания Qualcomm анонсировала новый одноплатный компьютер Arduino Ventuno Q, созданный для систем робототехники и приложений на базе искусственного интеллекта. Новый компьютер использует процессор Qualcomm Dragonwing IQ8 вместе с микроконтроллером STM32H5 с низкой задержкой. На странице продукта компания объясняет, что Ventuno Q «создали специально для систем, которые двигаются, манипулируют объектами и взаимодействуют с физическим миром с точностью и надежностью».


Новинка значительно сложнее традиционных плат Arduino и будет стоить дороже. Основу системы составляет процессор Dragonwing IQ8 с 8-ядерным CPU ARM Cortex, графическим ядром Adreno A623 и нейропроцессором Hexagon Tensor, который обеспечивает производительность до 40 TOPS для задач искусственного интеллекта.

Компьютер получил 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 64 ГБ встроенного хранилища eMMC. Дополнительно доступен слот M.2 NVMe Gen4 для расширения хранилища. Среди сетевых возможностей предлагают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а также порт Ethernet 2,5 Гбит/с и поддержку USB-камер.


Ventuno Q также поставляется с платформой Arduino App Lab, которая содержит предварительно обученные модели ИИ. Среди них — большие речевые модели, визуально-речевые модели, системы распознавания речи, распознавания жестов, оценки позы и отслеживания объектов. Все эти алгоритмы могут работать офлайн, без подключения к облаку.

Плату создали для систем, которые выполняют вычисления непосредственно на устройстве. Речь идет об умных киосках, медицинских ассистентов, анализ транспортных потоков, а также системы Edge AI для компьютерного зрения и сенсорики. Платформа поддерживает полный стек робототехники, включая обработку видео и детерминированное управление двигателями для точных манипуляций.

«С Ventuno Q искусственный интеллект наконец может перейти из облака в физический мир. Эта платформа позволяет создавать машины, которые воспринимают, принимают решения и действуют — все на одной плате. Наша цель — сделать передовую робототехнику и Edge AI доступными каждому разработчику, преподавателю и инноватору», — объясняют в компании.

Продажи Arduino Ventuno Q стартуют во втором квартале 2026 года через магазин Arduino и другие каналы. Ожидаемая цена составит менее $300.

Qualcomm купила Arduino и представила одноплатный мини-ПК

