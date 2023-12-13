Работу сети «Киевстар» помогает восстановить СБУ ─ сегодня планируют восстановить домашний интернет

Служба безопасности Украины привлекла своих киберспециалистов в команду по восстановлению сети оператора «Киевстар» после вчерашней хакерской атаки. Они будут сотрудничать со специалистами «Киевстара» и другими государственными органами.

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить услугу предоставления фиксированного интернет-доступа для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Цифровой инфраструктуре «Киевстара» были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как гру), которое, таким образом, публично легализует результаты своей преступной деятельности.

СБУ продолжает документировать кибератаку россии по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление.

Вместе с тем, «Киевстар» уверяет, что абонентская информация и персональные данные пользователей ─ в безопасности. Соответствующие системы хранения не пострадали в результате хакерской атаки.