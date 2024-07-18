Рада одобрила повышение акцизов на топливо. Что будет с ценами на дизель и бензин этой осенью?

18 июля нардепы проголосовали за закон 11256-2, который предусматривает установление новых ставок акцизного налога на топливо (чтобы подтянуть к минимуму, установленному в странах ЕС).
Таким образом, с 1 сентября акцизы на топливо увеличатся на 14-217% и будут расти ежегодно до 2028-го.
По данным ассоциации Укравтопром, нынешняя ставка акциза для бензина составляет €213,5 за 1000 литров, для дизеля — €139,5, автогаза — €52. Тогда как положения европейских норм предусматривают минимальные ставки акцизного налога в €359 за 1000 литров бензина, €330 за 1000 литров дизельного топлива и €68 за 1000 литров для сжиженного газа (интересно, что в правках ко второму чтению ставка для сжиженного газа почему-то указана в размере €250 за 1000 литров).
Если учитывать информацию аналитического центра Tax Foundation (на середину 2023 года), то наименьшие акцизы в Болгарии, Венгрии, Румынии, Мальте и Польше, а самые высокие — в Германии (€670/1000 литров бензина и €490/1000 литров дизельного топлива).
Forbes рассчитал подорожание для топлива с учетом повышения акциза (без учета изменений цен на нефть, курса и спроса) с сентября:
- бензин — на 1.5 грн/л;
- дизтопливо — на 2 грн/л;
- автогаз — на 6 грн.
В Минфине отметили, что реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года:
- от операций по реализации топлива — на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;
- от операций по реализации промежуточных продуктов — на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога.
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