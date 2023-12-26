Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 выполнила рекордный 19-й полет и «ушла на пенсию»

SpaceX отправила на пенсию одну из самых заслуженных ракет-носителей с серийным номером B1058. Это произошло сразу после рекордного 19 запуска в космос и возвращения.

Конечно, информацию разместили в соцсети X (бывшая Twitter):

Ракета-носитель Falcon завершила свой 19-й и последний запуск и приземлилась 23 декабря. Эта ракета-носитель в результате многократного использования за 3,5 года вывела на орбиту 2 астронавта и более 860 спутников общим весом 260+ метрических тонн.

The Falcon fleet’s life leading rocket completed its 19th and final launch and landing on December 23. This one reusable rocket booster alone launched to orbit 2 astronauts and more than 860 satellites — totaling 260+ metric tons — in ~3.5 years pic.twitter.com/q1ANdGCpEg — SpaceX (@SpaceX) December 26, 2023

Во время первого запуска B1058 доставила на орбиту людей, первой среди транспортных средств SpaceX. Это был важный запуск не только для SpaceX, но и для космической индустрии США, которая до того 9 лет не выполняла миссии с людьми на своих ракетах.