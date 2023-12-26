Новости Наука и космос 26.12.2023 в 12:23 comment views icon

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 выполнила рекордный 19-й полет и «ушла на пенсию»

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Юрій Орос

Автор новин

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 выполнила рекордный 19-й полет и «ушла на пенсию»

SpaceX отправила на пенсию одну из самых заслуженных ракет-носителей с серийным номером B1058. Это произошло сразу после рекордного 19 запуска в космос и возвращения.

Конечно, информацию разместили в соцсети X (бывшая Twitter):

Ракета-носитель Falcon завершила свой 19-й и последний запуск и приземлилась 23 декабря. Эта ракета-носитель в результате многократного использования за 3,5 года вывела на орбиту 2 астронавта и более 860 спутников общим весом 260+ метрических тонн.

Во время первого запуска B1058 доставила на орбиту людей, первой среди транспортных средств SpaceX. Это был важный запуск не только для SpaceX, но и для космической индустрии США, которая до того 9 лет не выполняла миссии с людьми на своих ракетах.

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Рекорд SpaceX: первая ступень Falcon 9 взлетела в космос и вернулась 18 раз

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