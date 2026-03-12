Новости Технологии 12.03.2026 comment views icon

SpaceX запустит первый из 300 украинских спутников UASAT этой осенью

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

SpaceX запустить перший із 300 українських супутників UASAT цієї осені

Собственная украинская спутниковая сеть UASAT-NANO будет насчитывать 300 спутников, а первый планируют запустить уже в октябре 2026 года с помощью компании SpaceX.


Об этом рассказал в интервью «Милитарному» Дмитрий Стеценко — директор компании Stetman, которая занимается созданием и обслуживанием спутниковых систем военного назначения, в том числе UASAT и систем на базе Starlink.

«Базово нам хватит трехсот спутников для максимальной концентрации глобального покрытия», — говорит Стеценко.

Первый планируют запустить в октябре на ракете компании SpaceX. В 2027-2028 годах добавят еще по 100-120 единиц. В дальнейшем сеть будут обновлять — учитывая, что срок эксплуатации аппаратов составляет 5-7 лет. Стеценко также уточнил, что в будущем Украина может оказать помощь европейским партнерам с дешевыми технологиями спутниковой связи ради «групповой безопасности».

Контекст

После полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос о необходимости запуска независимых каналов связи для ВСУ поднимался постоянно. С мертвой точки вопрос сдвинулся, когда Stetman зарегистрировала спутниковую сеть UASAT NANO: 17 февраля 2026 года сеть появилась в официальной публикации BR IFIC Space, чем сигнализировали о прохождение проверки регуляторов.


Ожидается, что спутники UASAT на старте будет производить датская компания GomSpace, а впоследствии производство перенесут в Украину. Аппараты будут расположены на низкой околоземной орбите, на высоте примерно в 550 км. Первый, который запустят в октябре, будет работать в тестовом режиме.



