SpaceX запустит первый из 300 украинских спутников UASAT этой осенью

Собственная украинская спутниковая сеть UASAT-NANO будет насчитывать 300 спутников, а первый планируют запустить уже в октябре 2026 года с помощью компании SpaceX.





Об этом рассказал в интервью «Милитарному» Дмитрий Стеценко — директор компании Stetman, которая занимается созданием и обслуживанием спутниковых систем военного назначения, в том числе UASAT и систем на базе Starlink.

«Базово нам хватит трехсот спутников для максимальной концентрации глобального покрытия», — говорит Стеценко.

Первый планируют запустить в октябре на ракете компании SpaceX. В 2027-2028 годах добавят еще по 100-120 единиц. В дальнейшем сеть будут обновлять — учитывая, что срок эксплуатации аппаратов составляет 5-7 лет. Стеценко также уточнил, что в будущем Украина может оказать помощь европейским партнерам с дешевыми технологиями спутниковой связи ради «групповой безопасности».

Контекст

После полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос о необходимости запуска независимых каналов связи для ВСУ поднимался постоянно. С мертвой точки вопрос сдвинулся, когда Stetman зарегистрировала спутниковую сеть UASAT NANO: 17 февраля 2026 года сеть появилась в официальной публикации BR IFIC Space, чем сигнализировали о прохождение проверки регуляторов.





Ожидается, что спутники UASAT на старте будет производить датская компания GomSpace, а впоследствии производство перенесут в Украину. Аппараты будут расположены на низкой околоземной орбите, на высоте примерно в 550 км. Первый, который запустят в октябре, будет работать в тестовом режиме.