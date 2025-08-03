Новости Игры 03.08.2025 comment views icon

Раскрыта тайна Warhammer 40000: Games Workshop обнародовала содержание "Декрета Терминуса"

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Раскрыта тайна Warhammer 40000: Games Workshop обнародовала содержание "Декрета Терминуса"

«Декрет Терминуса» — одна из величайших нераскрытых тайн вселенной Warhammer 40000. По крайней мере, была таковой.

Речь идет о тайном последнем приказе, отданном Императором человечества Серым рыцарям, самому загадочному ордену Космических Десантников, перед тем, как Император был помещен на Золотой Трон после смертельного ранения, полученного от Хоруса в конце Ереси Хоруса. Только Верховный Великий магистр Серых рыцарей может открыть «Декрет Терминуса» и узнать, что именно он предусматривает. По сути, это «ящик Пандоры» игор Warhammer 40000, и фанаты годами пытались угадать ее содержание.

Но тайне пришел конец, когда Games Workshop выпустила новый кодекс Серых рыцарей — книги, содержащей много предыстории, изображений для использования в настольной игре и новых правил. Среди них нашелся отрывок, раскрывающий «Декрет Терминуса». Он говорит, что конечная обязанность Серых рыцарей — либо убить, либо снова посадить Императора в Золотой Трон, если он когда-либо попытается его покинуть, возродиться или вознестись до божественного состояния.

Розкрита таємниця Warhammer 40000: Games Workshop оприлюднила зміст “Декрету Термінуса”

В отрывке текста говорится, что «Декрет Терминуса» не содержит никаких указаний на то, как именно Серые рыцари должны это сделать, если им когда-нибудь придется. Вероятно, им нужно будет преодолеть сопротивление Адептус Кустодес, сверхмогучих охранников Императора, более сильных, чем Космические Десантники. Как рассказывает IGN на основе сообщений Reddit, фанаты недовольны самим фактом того, что тайна раскрыта. Но это не первый и не последний раз, когда создатели той или иной фэнтезийной вселенной делают не то, что нравится фанатам.

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