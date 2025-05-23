Новости Игры 23.05.2025 в 11:59 comment views icon

Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — без PS5, но с Game Pass (+ дата релиза)

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — без PS5, но с Game Pass (+ дата релиза)

Sega и Relic официально анонсировали ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition.

Издание, которое назвали «окончательным», создали в студии SneakyBox, и оно существенно обновляет классику 2011 года. По словам продюсера проекта Вайдаса Микельскаса, ремастер будет не просто техническим обновлением, а продуманной реставрацией. И сразу скажем, что первая часть не касается Space Marine 2, которую разработала Saber Interactive с русскими корнями. Оригинальная игра, вышедшая ещё при THQ на PS3, Xbox 360 и ПК, была «под крылом» канадской студии Relic.

Поэтому рассказываем, что Master Crafted Edition получит поддержку 4K, новый интерфейс, усовершенствованное управление, улучшенные модели персонажей и полностью переработанное аудио. Особенно интересно — более 100 новых голосовых реплик для орков (или как сказали бы сами орки: много).

Что нового в геймплее:

  • Капитан Титус возвращается — вы снова примеряете роль космодесантника, который будет уничтожать все на своем пути.
  • Оружие Империума — цепной меч для ближнего боя и болтеры для дальнего.
  • Мультиплеер 8 на 8 — формируйте отряды, прокачивайте броню и оружие, выбирайте классы (Разрушитель, Штурмовик, Десантник) перед боем.
  • Обновленные орки — новые 3D-модели и реплики, соответствующие современным канонам вселенной Warhammer 40K.
  • Интерфейс и управление — полностью переработано, с учетом современных платформ и игроков.

Технические апгрейды:

  • Поддержка 4K на ПК и Xbox Series X.
  • Существенно улучшены текстуры.
  • Графический движок обновлен для поддержки новых визуальных эффектов.
  • Интерфейс теперь современный и адаптированный UI, а вот Flash в прошлом.
  • Улучшено аудио — улучшена поддержка современных систем и новые озвучки врагов.
  • Игра переведена с 32-бит на 64-бит.
Relic випустить ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — без PS5, але з Game Pass (+ дата релізу)
Warhammer 40,000: Space Marine / Relic

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition состоится уже 10 июня на ПК, Xbox Series X и Series S. Игра также появится в Game Pass в день выхода. А вот о версии для PlayStation 5 — ни слова. Все из-за того, что права на оригинальную игру до сих пор принадлежат именно Sega, которая и публикует ремастер.

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А еще чуть ранее та же Relic анонсировала другой ремастер — Warhammer 40,000: Dawn of War. Там игра получит 4К, поддержку модов и все дополнения.

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Источник: IGN

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