Расплавленный терминал французского предшественника Интернета продают за €430 — как произведение искусства

Терминал сети-предшественника Интернета Alcatel Minitel 2, спасенный во время пожара, выставленный на аукцион eBay во Франции. Расплавленный корпус компьютера не оставляет шансов для его практического применения. Однако он продается на аукционе за €430, как недорогой рабочий смартфон, или совсем бюджетный ноутбук.

Minitel — онлайн-сервис, который предоставляла France Telecom с 1982 по 2012 год. Начатый в 1980 году как эксперимент по уменьшению стоимости печати страниц телефонного справочника, он превратился в популярный способ делать онлайн-покупки, бронировать поезда, отправлять электронные письма и тому подобное. Он работал почти так же, как интернет сейчас, и был самой успешной онлайн-службой в мире.

Модель Alcatel Minitel 2, которая выставлена на аукцион, изготовлена в 1993 году на замену Minitel 1B. Терминал имел монитор, способный воспроизводить монохромный текст, хотя цветные модели позже были доступны за дополнительную плату. Базовую модель Minitel предоставляли бесплатно клиентам France Telecom в обмен на то, что они не получали бумажные копии телефонных справочников.

Экземпляр описывается как спасенный от пожара, и доля правды в этом, очевидно, есть. Хотя экран и клавиатура почти не пострадали, корпус расплавился почти до основания. На одном из изображений виден фрагмент документа, который, по мнению продавца, мог быть напечатан терминалом.

Продавец терминала имеет много других товаров на eBay, большинство из которых являются антиквариатом или произведениями искусства. Он позиционирует расплавленный Minitel именно как произведение искусства. Судя по всему, аукцион не очень удачный. Начальная ставка на товар составляла €450, сейчас можно увидеть цену на €20 меньше. Аукцион заканчивается в воскресенье, 23 июня.

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Источник: Tom`s Hardware

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