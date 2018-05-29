Расширения FacePause для браузера Google Chrome останавливает видео на YouTube, когда пользователь не смотрит на экран

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В официальном магазине расширений Chrome Web Store появилось необычное расширение под названием FacePause. Его предназначение – ставить воспроизведение видеороликов на YouTube на паузу, когда пользователь отводит свой взгляд от экрана монитора ПК. На разработку, которая явно вызовет обеспокоенность у определенной категории пользователей, обратило внимание издание Gizmodo.

Возможность отслеживания взгляда, а точнее, лица пользователя, реализована посредством встроенного API FaceDetector браузера, если говорить о программной части, и веб-камеры устройства, если говорить об аппаратной.

Автор расширения – немецкий разработчик Маттиас Хеммингссон – утверждает, что создал расширение для демонстрации возможностей FaceDetector API. Весьма примечательно, что Маттиас Хеммингссон, как он пишет, сам опасается веб-камеры собственного ПК, поэтому постоянно держит ее закрытой. По его словам, FacePause – это просто эксперимент, а не решение для повседневного использования.

Журналисты профильных изданий отметили, что разработка далеко не всегда точно обнаруживает лицо.

Чтобы лично опробовать расширение, нужно сначала установить его из магазина, а затем активировать в настройках браузера соответствующую экспериментальную функцию (chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features). Как обычно, новые настройки вступают в силу после перезапуска браузера.

Впрочем, можно обойтись без установки, просто просмотрев чужое видео с демонстрацией работы FacePause.

Источник: Gizmodo