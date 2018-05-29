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Расширения FacePause для браузера Google Chrome останавливает видео на YouTube, когда пользователь не смотрит на экран
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Расширения FacePause для браузера Google Chrome останавливает видео на YouTube, когда пользователь не смотрит на экран

Расширения FacePause для браузера Google Chrome останавливает видео на YouTube, когда пользователь не смотрит на экран

В официальном магазине расширений Chrome Web Store появилось необычное расширение под названием FacePause. Его предназначение – ставить воспроизведение видеороликов на YouTube на паузу, когда пользователь отводит свой взгляд от экрана монитора ПК. На разработку, которая явно вызовет обеспокоенность у определенной категории пользователей, обратило внимание издание Gizmodo.

Возможность отслеживания взгляда, а точнее, лица пользователя, реализована посредством встроенного API FaceDetector браузера, если говорить о программной части, и веб-камеры устройства, если говорить об аппаратной.

Автор расширения – немецкий разработчик Маттиас Хеммингссон – утверждает, что создал расширение для демонстрации возможностей FaceDetector API. Весьма примечательно, что Маттиас Хеммингссон, как он пишет, сам опасается веб-камеры собственного ПК, поэтому постоянно держит ее закрытой. По его словам, FacePause – это просто эксперимент, а не решение для повседневного использования.

Журналисты профильных изданий отметили, что разработка далеко не всегда точно обнаруживает лицо.

Чтобы лично опробовать расширение, нужно сначала установить его из магазина, а затем активировать в настройках браузера соответствующую экспериментальную функцию (chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features). Как обычно, новые настройки вступают в силу после перезапуска браузера.

Впрочем, можно обойтись без установки, просто просмотрев чужое видео с демонстрацией работы FacePause.

Источник: Gizmodo

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