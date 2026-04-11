Вслед за Spotify и Netflix сервис YouTube также решил поднять цены на подписку Premium. На этот раз изменения коснутся всех тарифов, и для некоторых пользователей подорожание составит до $4 в месяц.





Что интересно, о повышении тарифов компания сообщает не через официальный анонс, а напрямую — письмами пользователям. Некоторые из подписчиков уже начали получать соответствующие уведомления, а скриншоты писем появились на Reddit. В таких сообщениях отмечается, что новые цены начнут действовать с расчетного периода, который будет приходиться на июнь 2026 года.

Новые цены YouTube Premium

Индивидуальный план: $16/мес (было $14, +$2)

Семейный план: $27/мес (было $23, +$4)

Premium Lite: $9/мес (+$1)

Music Premium: $12/мес (было $11, +$1)

Семейный тариф по-прежнему позволяет подключить до шести отдельных аккаунтов пользователей.

После такого повышения доступ к YouTube Music Premium становится дороже Apple Music, если оформлять отдельно. В то же время в составе полного Premium-доступа музыка идет без доплаты.





Платная подписка YouTube Premium дает пользователям ряд преимуществ по сравнению с пользователями бесплатной версии сервиса:

просмотр и прослушивание видео без рекламы (включая YouTube Kids)

доступ к YouTube Music

офлайн-загрузка

воспроизведение в фоновом режиме

Lite-версия предлагает частично безрекламный просмотр и загрузку, но без музыкального сервиса.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

К большому сожалению для пользователей, компьютерные комплектующие, смартфоны и подписки дорожают по всему рынку, и YouTube движется по тому же пути. Учитывая, что Google ведет активную борьбу с блокировщиками рекламы, у пользователей YouTube почти не остается выбора — либо терпеть рекламу (которая становится все длиннее и навязчивее), либо больше платить за удобство просмотра без рекламы.

Источник: engadget