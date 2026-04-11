Новости Софт 11.04.2026

YouTube Premium дорожает: новые цены до $27 в месяц

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

YouTube Premium дорожчає: нові ціни до $27 на місяць

Вслед за Spotify и Netflix сервис YouTube также решил поднять цены на подписку Premium. На этот раз изменения коснутся всех тарифов, и для некоторых пользователей подорожание составит до $4 в месяц.


Что интересно, о повышении тарифов компания сообщает не через официальный анонс, а напрямую — письмами пользователям. Некоторые из подписчиков уже начали получать соответствующие уведомления, а скриншоты писем появились на Reddit. В таких сообщениях отмечается, что новые цены начнут действовать с расчетного периода, который будет приходиться на июнь 2026 года.

Новые цены YouTube Premium

  • Индивидуальный план: $16/мес (было $14, +$2)
  • Семейный план: $27/мес (было $23, +$4)
  • Premium Lite: $9/мес (+$1)
  • Music Premium: $12/мес (было $11, +$1)

Семейный тариф по-прежнему позволяет подключить до шести отдельных аккаунтов пользователей.

После такого повышения доступ к YouTube Music Premium становится дороже Apple Music, если оформлять отдельно. В то же время в составе полного Premium-доступа музыка идет без доплаты.


Платная подписка YouTube Premium дает пользователям ряд преимуществ по сравнению с пользователями бесплатной версии сервиса:

  • просмотр и прослушивание видео без рекламы (включая YouTube Kids)
  • доступ к YouTube Music
  • офлайн-загрузка
  • воспроизведение в фоновом режиме

Lite-версия предлагает частично безрекламный просмотр и загрузку, но без музыкального сервиса.

К большому сожалению для пользователей, компьютерные комплектующие, смартфоны и подписки дорожают по всему рынку, и YouTube движется по тому же пути. Учитывая, что Google ведет активную борьбу с блокировщиками рекламы, у пользователей YouTube почти не остается выбора — либо терпеть рекламу (которая становится все длиннее и навязчивее), либо больше платить за удобство просмотра без рекламы.

Источник: engadget

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить